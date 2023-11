Pasti predsedniškega populizma: Luč, kamere, jaz

Politična promocija je sestavni del opravljanja politične funkcije in izhodišče za naslednji mandat ali novo funkcijo. V tem pogledu ravnanjem sedanje predsednice republike ne bi bilo treba namenjati posebne pozornosti, če ne bi v težnji po politični promociji nevarno zavila v smer predsedniškega populizma. Tudi če razlogi za izbrani politični slog ležijo zgolj v nepolitičnih dejavnikih, kot so značajske poteze »bojevite predsednice« in njena visoka stopnja občutljivosti za kršenje ustavnih pravic in zakonov, predsedniški populizem danes predstavlja svojevrsten politični problem. Brez dvoma živimo v dobi globalnega populizma, ko je populistični val tako močan, da bi bilo nerealno pričakovati, da bi se mu lahko voljeni politiki v celoti izognili, saj s tem tvegajo politično marginalizacijo. Potrebno pa je, da se zavedajo njegovih pasti, in to ne glede na trenutno visoko javnomnenjsko podporo, kajti všečnost javnosti ni edino merilo opravljanja funkcije v javno dobro.