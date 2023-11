#intervju Alenka Zupančič, filozofinja: Od konca sveta ne smete preveč pričakovati. Morda boste razočarani.

Alenka Zupančič je po poklicu filozofinja. Zadnjih trideset let je ves čas sredi najbolj zanimivih raziskav o smereh razvoja družb, v katerih živi. Živi pa v Sloveniji, kjer dela na Filozofskem inštitutu ZRC SAZU, v Franciji, kjer je doktorirala, Švici, Libanonu, Združenih državah Amerike in mnogih drugih krajih. Nekaj njenih knjig se vrti okrog vprašanja konca. Konca ideologij, razočaranja nad negativnimi utopijami in konca nasploh. ​