Logika (ne)resnice

V 93. minuti tekme zadnjega kroga kvalifikacij za evropsko prvenstvo v nogometu med Italijo in Ukrajino v Leverkusnu je, pri izidu nič proti nič, italijanski branilec Bryan Cristante v kazenskem prostoru podrl ukrajinskega napadalca Mihajla Mudrika, ki je padel kot pokošen, sodnik Jesus Gil pa je le odmahnil z roko. Ukrajinci so protestirali in zahtevali VAR, a igra je tekla dalje in tekma se je dve minuti pozneje končala brez zadetkov. Kar je pomenilo, da se je na evropsko prvenstvo uvrstila ena najslabših italijanskih reprezentanc v zgodovini, Ukrajinci pa so prejeli nov boleč in nepravičen udarec usode.