Ljubljana je bolana

“Ljubljana je premajhna za gentrifikacijo,« je pred dnevi pomiril svoje someščane župan Zoran Janković, ko je polemiziral z razstavo v galeriji Kresija, ki pod naslovom Vizije so 18: V Ljubljani se moramo pogovoriti o gentrifikaciji med drugim preizprašuje tudi primer Trubarjeve ceste, kjer so se cene nepremičnin po obnovi Roga zvišale za celih petdeset odstotkov. Župan Ljubljane meni, da se je to zgodilo v korist meščanov, ne pa v njihovo škodo. »Cene so se zvišale za obstoječa stanovanja, ki že imajo lastnike,« je pojasnil Janković. »Kaj je slabega v tem, če se je vrednost njihove hiše povečala?«