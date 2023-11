Brez velike evforije

Slovenska nogometna reprezentanca se je razmeroma zanesljivo uvrstila na evropsko prvenstvo, ki bo prihodnje leto potekalo na stadionih po Nemčiji. Na koncu si je celo razdelila prvo mesto z reprezentanco Danske, ki je ves čas veljala za favoritinjo tekmovanja v skupini H. V skupini, ki resnici na ljubo ni veljala za zelo močno. V njej so nastopale povprečne reprezentance: Severna Irska, Finska, Kazahstan in San Marino. Naša skupina je veljala za eno najlažjih v kvalifikacijah. Naj to dokažemo: v skupini A so bile najmočnejše Španija, Škotska, Norveška, v skupini B Francija, Nizozemska in Grčija, v skupini C Anglija, Italija in Ukrajina, v skupini D Turčija, Hrvaška in Wales, v skupini E Češka, Poljska in Albanija, v skupini F Belgija, Avstrija in Švedska, če naštejemo samo najtežje skupine. Je pa seveda dejstvo, da odkar sistem na zaključna tekmovanja, na evropsko prvenstvo, uvršča 24 reprezentanc, tekmovanja niso več tako izrazito težka.