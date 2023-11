Od leta 2011 je delala kot novinarka v Kabulu, leta 2016 je od tam začela pisati za New York Times, trenutno pa pripravlja doktorat v Torontu. Toda kar se dogaja v njeni domovini in kako talibani, ki so znova na oblasti, spet preganjajo ženske iz javnega življenja nasploh, jo boli in ji ne da spati. Zahra Nader je zato tem iz javnosti pregnanim ženskam hotela ponuditi platformo, na kateri so znova postale vidne, in leta 2022 ustanovila spletno revijo Zan Times. V njej so poročila in reportaže o vsakdanjem življenju žensk pod talibani, o revščini, prisilnih porokah in zdravstveni oskrbi. V uredništvu dela 14 novinark. Polovica jih živi in dela v Afganistanu, zato morajo biti pri svojem delu še posebej previdne, da jih ne bi odkrili. Pišejo pod psevdonimom, pogosto celo njihove družine ne vedo, s čim se v resnici ukvarjajo, stike imajo le s sodelavkami uredništva v tujini in vsa vprašanja, ki jih naslavljajo na talibansko oblast, se pošiljajo iz tujine. Naderjeva pravi, da se njene sodelavke dobro zavedajo, kako tvegano je njihovo početje, a jim dejstvo, da so pravzaprav še edine, ki poročajo o resničnem življenju žensk v tej državi, daje pogum, da premagajo strah.