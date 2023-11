Alpski smučarji so bili v preteklosti znani po tem, da so imeli za seboj že lep del sezone, ko so njihovi kolegi iz drugih športnih panog šele začenjali. Ti ta konec tedna množično začenjajo tekmovanja v svetovnem pokalu. Nova sezona je specifična, saj jo kroji vreme, tako da so alpski smučarji izpeljali šele eno tekmo svetovnega pokala. Pri tej številki bodo ostali tudi po koncu tega vikenda, saj ta konec tedna ni na sporedu nobene moške preizkušnje, prva bo šele v petek, 1. decembra, v Beaver Creeku. Nasploh v tej sezoni še ni bilo niti ene tekme svetovnega pokala v hitrih disciplinah, saj so zaradi slabega vremena na novi lokaciji pod Matterhornom vse odpadle.

Edine, ki so v sezono vstopile po predvidenem koledarju, so alpske smučarke v tehničnih disciplinah. Tekmovale so na vseh treh tekmah, veleslalomu v Söldnu in dveh slalomih v Leviju. Rezultatski izkupiček je bil za slovensko reprezentanco slab. Spodbudno je bilo le enajsto mesto Ane Bucik v Söldnu, kar je bil njen najboljši veleslalomski uvod v sezono. Izkupiček dveh slalomov v Leviju pa je bilo zgolj 18. mesto Ane Bucik, medtem ko sta Andreja Slokar in Neja Dvornik ostali brez točk.

Ta konec tedna bodo imele slovenske alpske smučarke možnost popravnega izpita, in sicer v Killingtonu na vzhodni obali ZDA. Danes se bodo merile v veleslalomu, jutri pa v slalomu (start prve proge bo obakrat ob 16. uri, druge pa ob 19. uri). Tekmovale bodo v standardni, že prej omenjeni postavi. Iz slovenskega tabora sporočajo, da Andreja Slokar na treningih smuča dobro, a se mora po več kot enoletni odsotnosti privaditi na tekmovalni ritem, Neja Dvornik pa je odločena, da se prvič v sezoni uvrsti na drugo progo. Ana Bucik bo najbolj zadovoljna, če se bo iz Killingtona vrnila s svojo najboljšo uvrstitvijo, ki jo je s sedmim mestom dosegla lani v slalomu.