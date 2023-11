Glede na to, da smo priča prehodu iz unipolarnega v multipolaren svet, se po svetu rišejo nove energetske, gospodarske in trgovske poti, ki bodo aktualne v času, ki prihaja. Nekateri novi projekti bi se lahko odvijali oziroma se bodo odvijali na območju Gaze ali blizu njega, po tistem, ko bodo Izraelci predvidoma zasedli to ozemlje. Obstajata vsaj dva ekonomska projekta, ki sta pognala to vojno. En je prekop Ben Gurion, ki bi/bo na »izraelski« strani Sinajskega polotoka in bi povezal Akabski zaliv s Sredozemskim morjem. Prekop bi bil konkurenca Sueškemu kanalu/prekopu in naj bi omogočal dvosmerni promet, Izraelu oz. korporacijam, ki bi ga upravljale, pa bi prinesel nekaj milijard letnega zaslužka. Eden od razlogov za ta prekop je tudi ta, da se bo Egipt pridružil članstvu Brics z začetkom leta 2024, ki je konkurenca zahodnemu gospodarskemu modelu sodelovanja, le na pravičnejših in enakopravnejših temeljih. Kar pomeni, da Egipt ne bo v ekonomskem združenju po zahodnih merilih, in to bi lahko pomenilo trenja z Izraelom, ki jih je bilo v kratki zgodovini izraelsko-egiptovskih odnosov že veliko.

Drugi pa so nahajališča zemeljskega plina na obalnem območju Gaze, ki naj bi bila vredna okoli 500 milijard dolarjev. Verjetno pa obstaja še kakšen poslovni razlog/projekt, ki nam navadnim smrtnikom še ni viden. To so pravi razlogi za vojno oziroma genocid nad Palestinci, ki smo mu priča. Kadar so v igri veliki dobički, človeško življenje ni nič vredno. Dobrodošli v industrijski revoluciji 4.0. in v velikem resetu. Nič osebnega, samo posel.

Domen Lorencin, Medvode