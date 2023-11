Nepreslišano: Luka Mesec, minister za delo, podpredsednik vlade

Razmere so zapletene. Gospodarska rast upada, Nemčija, naš največji izvozni trg, je v tehnični recesiji, hkrati pa imamo še vedno visoko inflacijo. Včasih bi temu rekli stagflacija. Evropska centralna banka (ECB) zato povišuje obrestne mere, nemška vlada uvaja stroga fiskalna pravila. Oboje naj bi zdravilo inflacijo, oboje so tudi ukrepi, pod katere bi se podpisala večina slovenskih makroekonomistov, z Dušanom Mramorjem vred – a oboje lahko vodi v recesijo. Recesijo v EU po letu 2008 je vodila prav ta kombinacija politik. Zato se je, preden se odločimo, s čim jo bomo zdravili, treba vprašati, kaj inflacijo povzroča. Christine Lagarde, predsednica ECB, je poleti povedala, da so za dve tretjini inflacije v letu 2022 krive nenormalno povečane marže in dobički. V Reutersu pa so povedali bolj naravnost: nekatera podjetja inflacijsko krizo izkoriščajo za napihovanje marž in dobičkov. In zato v številnih državah EU obstaja izrazita zadržanost do fiskalnih pravil in varčevanja. Do obojega sem zadržan tudi sam.