UNHCR je opozoril, da je okoli 450.000 ljudi zbežalo pred spopadi in da najmanj 200.000 notranje razseljenih ljudi nima dostopa do humanitarne pomoči. Z območja poročajo tudi o kršitvah človekovih pravic, med drugim so od oktobra zabeležili porast števila posilstev.

Na vzhodu DR Kongo deluje več oboroženih milic, od katerih so mnoge dediščina regionalnih vojn, ki so izbruhnile konec devetdesetih let prejšnjega stoletja in v začetku novega tisočletja. Oborožene skupine se medsebojno in s silami DR Kongo spopadajo za tamkajšnja naravna bogastva.

V državi bodo 20. decembra predvidoma predsedniške volitve. Opazovalci sicer svarijo, da bo težko izvesti volitve na območjih, kjer potekajo spopadi oz. da to celo ne bo možno.