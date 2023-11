Največja piromanska tolpa v zgodovini države se je znašla za zapahi. Na posebni tiskovni konferenci je vodja mariborskih kriminalistov Stanko Vidovič pojasnil, da so uspeli raziskati kar 18 požarov, ki so jih v zadnjih nekaj mesecih zanetili štirje osumljenci, stari do 20 do 30 let iz okolice Maribora. Tudi tistega v trgovskem centru, pa tistega, kjer je pogorel policijski avto in tistega, ko so najprej ukradli, potem odpeljali in povsem požgali avtobus.

Skupaj so povzročili za najmanj 600 tisoč evrov škode. Samo v trgovskem centru, kjer so pogoreli trije avtomobili, še pet pa jih je bilo poškodovanih kot tudi streha centra, je bilo škode za najmanj 130 tisoč evrov. Če se bo izkazalo, da so okrnili statiko objekta, bo škoda narasla na pol milijona. Ob tem kriminalisti še vedno preiskujejo še 15 drugih požarov, v katere bi bila lahko vpletena piromanska združba. Motiva za požige sploh niso imeli, šlo naj bi za golo objesnost. »Tarče so izbirali naključno, nobene povezave ni bilo med njimi in oškodovanci,« je dejal Stanko Vidovič.

Način dela je bil ves čas enak. Na avtih so razbili stekla, v njih vrgli močno petardo, uporabili so še purpen, da je bil učinek večji, poprej pa avto prelili z vnetljivo tekočino. Ker je bilo v mestu in okolici takih požarov vse več, so policisti okrepili prisotnost, začeli so pregledovati nadzorne kamere in poizvedovati za storilci, kar je vse skupaj obrodilo sadove, da so lahko identificirali osumljene. Te so prijeli, opravili hišne preiskave, kjer so dobili cel kup dokazov. Zasegli so tudi telefone, kjer so našli posnetke požiganja. Preiskovalni sodnik je za vse štiri osumljene odredil pripor.