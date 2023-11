Na Dnevniku smo prvi poročali:

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je prijavo v zvezi z zaščito živali na kmetiji dobila 10. novembra, inšpekcijski nadzor pa je uvedla uradna veterinarka območnega urada Novo mesto.

»V okviru inšpekcijskega nadzora je tekom ugotovitvenega postopka zaznala takšne kršitve zakona o zaščiti živali, da se je odločila 14. novembra z ustno odločbo na zapisnik odvzeti živali dosedanjemu oskrbniku,« je pojasnil in dodal, da je uradna veterinarka v četrtek izdala odločbo oziroma pisni odpravek ustne odločbe na zapisnik s pravnim poukom, v katerem so opisane možnosti zavezanca za pritožbo glede na informacije, ki so se pojavile v javnosti.

Ponovno je zavrnil navedbe, da je odvzem goveda posledica nedavno sprejete novele zakona o zaščiti živali in spomnil, da je možnost trajnega odvzema živali v veljavi že od leta 2013. Tudi informacija, da je prijava prišla s strani nevladne organizacije, ki deluje v javnem interesu na področju zaščite živali, ne drži, je zatrdil.

»Sta pa inšpektor in organ dolžna varovati tajnost vira prijave in vira drugih informacij, na podlagi katerih opravlja inšpekcijski nadzor,« je poudaril.

Na inšpekciji za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin so po izdaji pisnega odpravka ustne odločbe uradne veterinarke to preučili in bodo, kot je dejal Kos, v smotru zakonitosti, k čemu jih zavezuje zakonodaja, tako tudi postopali.

»Namreč danes sem izdal sklep o izredni verifikaciji oziroma preverjanju zagotavljanja učinkovitosti, primernosti, nepristranskosti, kakovosti in doslednosti uradnega nadzora v postopkih na področju zaščite živali za območni urad Novo mesto v povezavi z dotičnim primerom,« je pojasnil.

S sklepom je določena komisija za presojanje in pa tudi poročanje o tem. Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin bo po zaključku postopka verifikacije o ugotovitvah seznanila javnost, je napovedal.