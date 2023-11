#intervju Robert Hrgota: Pričakujem sezono, polno presenečenj

Alpinci imajo za seboj že tri tekmovalne konce tedna, nordijska družina pa je prvič v tej sezoni zbrana na Finskem, v Ruki. S slovenskega zornega kota so zopet najbolj pod drobnogledom skakalci, ki so svojimi uspehi v zadnjih letih poskrbeli, da ima javnost vedno visoka pričakovanja. Letošnja sezona se bo po šestih letih večinoma neposrečenih začetkov v Visli na Poljskem ponovno začela na skrajnem severu Evrope. Ko se je nazadnje sezona začela na skakalnici Rukatunturi, je prvo rumeno majico v sezoni 2016/17 oblekel Domen Prevc. V zadnjih letih je v deželi božička blestel Anže Lanišek. Tudi zaradi odličnih spominov na Ruko in zaradi prvega stika s snegom se je slovenska, tokrat petčlanska odprava, na sever odpravila že v torek. V sredo so opravili prosti trening na skakalnici. Sedaj pa Anže Lanišek, Domen Prevc, Peter Prevc, Timi Zajc in Žiga Jelar nestrpno pričakujejo današnji uradni začetek sezone s kvalifikacijami ob 16.00. Sobotna in nedeljska tekma bosta na sporedu ob 16.15. Že tretje leto zapored kot glavni trener v sezono vstopa Robert Hrgota. Mesto selektorja je prevzel po aferi na svetovnem prvenstvu v poletih v Planici decembra 2020. 35-letni Velenjčan, ki že dolgo časa živi na Gorenjskem, je reprezentanco nemudoma vrnil na zmagovalne tire in v zadnjih treh letih poskrbel za številne odmevne rezultate. Kaj od svojih varovancev pričakuje v tej sezoni, je tik pred odhodom na Finsko spregovoril ekskluzivno za Dnevnik.