Kot smo sinoči poročali prvi, je generalni direktor Gregor Hudrič, ki je vodenje direktorata za policijo in druge varnostne naloge na notranjem ministrstvu prevzel pod aktualnim notranjim ministrom Boštjanom Poklukarjem, podal odstopno izjavo. »V policijski kontroli je bilo ugotovljeno, da je generalni direktor Direktorata za policijo in druge varnostne naloge dr. Gregor Hudrič prekoračil dovoljeno vsebnost alkohola v izdihanem zraku. Svoje ravnanje obžaluje in zanj prevzema polno odgovornost, zato je ministru za notranje zadeve Boštjanu Poklukarju podal odstopno izjavo in ne glede na ugotovljeno nizko stopnjo tako zaščitil svojo integriteto in integriteto ministrstva,« so danes sporočili z Ministrstva za notranje zadeve.

Hudrič je bil sicer pred dnevi eden izmed govornikov ob deseti obletnici postavitve osrednjega spomenika v spomin žrtvam prometnih nesreč na ljubljanskih žalah. Na prireditvi je izpostavil, da promet in cesta napak ne oproščata, dovolj je zgolj trenutek in življenje se lahko posamezniku popolnoma spremeni. Zato je poudaril, da si je neprestano treba prizadevati za zmanjšanje števila mrtvih in hudo poškodovanih v cestnem prometu in da je dolgoročni cilj nič mrtvih in nič hudo poškodovanih zaradi prometnih nesreč. Hudrič je vodenje direktorata za policijo prevzel konec februarja, na položaju pa je nasledil Slavka Koroša, ki je direktorat vodil pod ministrico Tatjano Bobnar, nato pa je tudi on postal moteč za aktualno oblast.