Dublin so v četrtek pretresli nasilni prizori. Izgredniki so zažigali vozila, med njimi avtobuse in policijska vozila, in plenili po trgovinah. Večkrat so se soočili tudi s policijo, nekateri izgredniki so prižigali pirotehniko, drugi pa so metali v policijo stole in mize, ki so stali pred restavracijami in bari, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Izgredi so vztrajali do poznega večera, ponoči pa so se razmere umirile. Kljub temu pa so tudi ponoči še poročali o motnjah v javnem prometu, zelo zaposleni so bili tudi reševalci, poroča britanski BBC.

Vodja irske policije Drew Harris je odgovornost za nemire pripisal »skupini huliganov, ki jo vodi skrajno desna ideologija«. Irska pravosodna ministrica Helen McEntee je prizore označila za nesprejemljive. Poudarila je, da "ne smemo dovoliti, da bi nasilni in manipulativni elementi izkoristili grozljivo tragedijo za razdejanje."

Povod za izgrede je bil četrtkov napad z nožem na žensko in tri otroke. V njem sta bili huje ranjeni ženska in petletna deklica, še dva otroka, stara pet in šest let, pa sta bila lažje ranjena.

Policija je napadalca aretirala, ne išče pa nobenega drugega morebitnega osumljenca za napad, saj ocenjujejo, da je deloval sam. Motiv za napad še ni znan, policija preučuje vse možnosti.