Hamas naj bi danes izpustil 13 žensk in otrok. Po navedbah predstavnikov Katarja, ki je posredoval za dosego dogovora o premirju, bodo v prvi skupini izpuščenih talcev ženske in otroci iz istih družin. Izpustili jih bodo na mejnem prehodu Rafa med Egiptom in Gazo, kjer jih bodo pričakale ekipe izraelskih strokovnjakov za travme in zdravnikov, nato pa jih bodo prepeljali v Izrael.

Vsak dan premirja naj bi nato izpustili nove skupine talcev, skupno pa 50 od okoli 240, kolikor naj bi jih pripadniki Hamasa zajeli med napadom 7. oktobra. V zameno naj bi Izrael izpustil najmanj 150 zaprtih palestinskih žensk in otrok.

Palestinske zapornike bodo izpustili iz treh zaporov v Izraelu in na Zahodnem bregu, nato pa jih bodo z avtobusi odpeljali v vojaško taborišče Ofer, je za AFP pod pogojem anonimnosti povedal izraelski uradnik. Dodal je, da naj bi jih izpustili zvečer.

Tiskovni predstavnik katarskega zunanjega ministrstva Madžed Al Ansari je pojasnil, da sporazum o premirju predvideva popolno prekinitev ognja brez napadov iz zraka ali s tal in brez brezpilotnih letalnikov na nebu, da bi izpustitev talcev lahko potekala v varnem okolju.

Izrael naj bi v skladu z dogovorom tudi dovolil dostavo več humanitarne pomoči v Gazo. Egipt je po poročanju tiskovne agencije Reuters danes sporočil, da bodo v času štiridnevne prekinitve spopadov na območje Gaze vsak dan dostavili 130.000 litrov goriva in štiri cisterne s plinom ter 200 tovornjakov s humanitarno pomočjo.

Premirje, za katerega sta se strani dogovorili ob posredovanju Katarja, bi sicer moralo začeti veljati v četrtek, a so ga zaradi zaradi zapleta o tem, katere talce bodo izpustili in na kakšen način, preložili na danes. Katar je sporočil, da je možno podaljšanje premirja do deset dni.

Premor ne bo trajal več kot deset dni

Tudi izraelska vlada je ta teden sprejela sklep, da bi lahko premor trajal največ deset dni. V tem času naj bi Hamas izpustil do 100 zajetih talcev v zameno za do 300 palestinskih zapornikov. Izrael je objavil seznam Palestincev, ki bi jih lahko izpustili. Med njimi je 33 žensk ter 267 otrok in mladostnikov, starih do 19 let. Na seznamu je tudi 49 članov Hamasa, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Tik pred in tudi po začetku premirja so se na izraelskem ozemlju ob meji z Gazo po poročanju nemške tiskovne agencije dpa oglasile sirene za raketne napade.

Spopadi so se na območju Gaze sicer ponoči nadaljevali. Izraelska vojska je pred prekinitvijo ognja okrepila napade na območju Gaze. Po navedbah ministrstva za zdravje na območju Gaze so izraelski vojaki vdrli v indonezijsko bolnišnico na severu Gaze.

Tik pred prekinitvijo spopadov je izraelska vojska na družbenih omrežjih objavila videoposnetek, na katerem prebivalce območja Gaze opozarja, naj se ne vračajo na sever enklave, ker vojna še ni končana, poroča britanski BBC.

Izraelski vojaki bodo sicer med prekinitvijo ognja ostali v palestinski enklavi. Izrael je sicer že napovedal, da bo po izteku premirja nadaljeval vojno proti Hamasu.

V Gazo ob prekinitvi ognja prihaja humanitarna pomoč

Na območje Gaze je danes iz Egipta prispela prva humanitarna pomoč po začetku prekinitve ognja med Izraelom in skrajnim palestinskim gibanjem Hamas. Preko mejnega prehoda Rafa bo danes v enklavo prispelo predvidoma okoli 200 tovornjakov s humanitarno pomočjo in štirje tovornjaki z gorivom, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Tudi egiptovska televizija Al Kahira News je poročala, da je enklavo že dosegla prva pomoč. Tiskovni predstavnik na mejnem prehodu Rafa je za katarsko televizijo Al Jazeera dejal, da danes pričakujejo 230 tovornjakov.

Agencija ZN za pomoč palestinskim beguncem (UNRWA) namerava izkoristiti prekinitev spopadov za redistribucijo pomoči vsem, ki jo potrebujejo.

Dobava več humanitarne pomoči v palestinsko enklavo, kjer so po mesecu in pol vojne med Izraelom in Hamasom katastrofalne razmere, je del dogovora med sprtima stranema. Egipt je po poročanju tiskovne agencije Reuters danes sporočil, da bodo v času štiridnevne prekinitve spopadov na območje Gaze vsak dan dostavili 130.000 litrov dizelskega goriva in štiri cisterne s plinom ter 200 tovornjakov s humanitarno pomočjo.

V okviru štiridnevnega premirja naj bi danes ob 16. uri po lokalnem času v skladu z dogovorom Hamas izpustil prvo skupino 13 talcev, ki jih je zajel ob vdoru na izraelsko ozemlje 7. oktobra. V času premirja naj bi Hamas izpustil skupno 50 od okoli 240, kolikor naj bi jih pripadniki Hamasa zajeli med napadom 7. oktobra. V zameno naj bi Izrael izpustil najmanj 150 zaprtih palestinskih žensk in otrok.