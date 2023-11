Predsednico državnega zbora Urško Klakočar Zupančič je prejšnji teden odneslo na službeno pot na Švedsko. Kot so sporočili iz centra za obveščanje v podobi Slovenskih novic, so na spletnem mestu državnega zbora objavili nekaj fotografij s poti, kar pa jih je močno presenetilo, je bilo to, da se je med delegacijo poleg poslanke Svobode Monike Pekošak in generalne sekretarke DZ Uršule Zore Tavčar znašel še poslanec SDS Anže Logar. In da morebiti ne bi prišlo do kakršnih koli namigovanj ali natolcevanj, so vsem morebitnim teoretikom političnih zarot poskušali razjasniti, da je bil nekdanji minister za zunanje zadeve tam morda le zaradi tega, ker je podpredsednik odbora za zunanjo politiko. Ko sta se vrnila, sta odšla vsak svojo pot. Vsaj tako lahko sklepamo po tem, da so o Logarju spisali še sestavek o tem, da je kmalu zatem odšel na krajši dopust, in poudarili, da je brez počitka človek težko produktiven v službi. »Politik Anže Logar se tega očitno še kako zaveda, saj si je privoščil lep oddih v Armeniji. Kot je razkril na svojem profilu na instagramu, je obiskal znamenito stopnišče Kaskade iz apnenca. Sodeč po zapisu na instagramu, je poslanec SDS in predsednik Platforme sodelovanja na obisku nadvse užival, saj je svojemu zapisu dal ključnik #perfectday, kar pomeni popoln dan,« je raport, ki mu je bila seveda priložena še fotografija Logarja, pod katero je zapisal: »Apnenčasto stopnišče do 'obeliska socializma' … Začeli graditi 1971, končali 2009. Vsega po malem.« Klakočar-Zupančičevo so sicer še pred odhodom na Švedsko opazili še v »šarmantem trenutku smeha«, kot so zapisali v reviji Lady, v Cankarjevemu domu, na odprtju festivala Liffe, kjer se je zabavala v družbi srbskega igralca in režiserja Dragana Bjelogrlića. »Čeprav sta se menda tokrat prvič srečala, sta delovala kot stara prijatelja, ki ju vežejo skupni humor in trenutki lahkotnosti,« se glasi poročilo o njunem spoznavnem snidenju. Lahkotno je bilo prav tako še na predstavitvi njenega novega romana z naslovom Sibilina sodba, ki ga je natipkala še aktualna predsednica poslancev in poslank, predstavila pa ga je ta teden. Kot so poročali na portalu N1, je zgodovinski roman nastal med počitnicami, po besedah avtorice pa je namenjen vsem divjim ženskam z volčjo dušo, ki se ne bojijo biti svobodne in se upirajo družbenim normam. Kot so še izdali morebitnim bralnim lenuhom, se zgodba dogaja v 17. stoletju, v središču pozornosti pa je Sibila, menda zelo močan ženski lik, ki se hrabro spopada z izzivi svojega časa, polnega epidemij, vojn in strahu pred čarovnicami.

Knjiga brez političnih obračunov

S premetavanjem besed se je zadnje mesece ukvarjal še nekdanji predsednik vlade, državnega zbora, politične stranke ter nekdanji poslanec in evropski poslanec, za povrh pa še bivši predsednik države Borut Pahor. Tudi on je le nekaj dni za Klakočar-Zupančičevo zablestel v pisateljski vlogi in vseobčo slovensko bralno skupnost, živečo doma in razseljeno po svetu, nagovoril s svojim knjižnim prvencem z naslovom Zmaga je začetek. Kot je ob predstavitvi povedal Pahor, njegove izbrane besede pa so povzeli na spletnem časniku metropolitan.si, je knjiga »žanrski hibrid, nastajala pa je v dveh kavarnah, med koncem tedna, ves ta čas v Ljubljani. Pa tudi na letališčih, kjer koli sem potoval po svetu.« Dodal je, da se je med pisanjem namerno izogibal dajanju nasvetov. »Politiki se moramo razvijati kot ustvarjalne javne osebnosti, da se izpopolnjujemo. Prav v zadnjem stavku knjige pa povem, da če v politiki obstajajo pekel in nebesa, sem obiskal oba kraja. Mislim, da če ne bi šel skozi pekel, tudi v nebesa ne bi prišel,« je vsem morebitnim bralcem predočil Pahor, a ob tem že takoj razočaral mnoge malikovalce političnih intrig, saj je razodel, da je knjiga napisana z veliko ljubeznijo in ne vključuje prav nobenih političnih obračunov.

Zato pa ni bilo dolgčas med obiskom aktualne predsednice Republike Slovenije Nataše Pirc Musar na obisku v Moldaviji, kamor se je odpravila skupaj z avstrijskim predsednikom Van der Bellnom in bila v nasprotju s Pahorjem deležna pet minut pozornosti tudi v mednarodnem merilu. Pa še to zahvaljujoč krvoločnemu psu moldavske predsednice, ki je pred svetovno javnostjo izvedel pravi atentat in ogrizel Avstrijca na politično-diplomatski misiji. Podrobno zabeležko o nadvse zabavni prigodi, ki je postala viralna uspešnica dneva, so razposlali s spletnega Siola, glasi pa se takole: »Na večdnevnem obisku v Moldaviji si slovenska predsednica Nataša Pirc Musar in avstrijski predsednik Alexander Van der Bellen prizadevata za politično zbliževanje. Medtem ko moldavska predsednica Maia Sandu to pozdravlja, pa nad tem očitno ni najbolj navdušen njen pes, ki je pri poskusu približevanja ugriznil avstrijskega predsednika. Incident se je zgodil v rezidenci predsednice v Kišinjevu. Glede na posnetke se je trojica sprehajala po dvorišču, nato pa je Sandujeva od zaposlenega prevzela svojega psa Codruta in ga pobožala. Od zadaj se jima je približal Van der Bellen, ki ga je poskušal pozdraviti. Pes se je sprva prestrašeno ulegel, nato pa skočil in avstrijskega predsednika ugriznil v roko ter ga lažje poškodoval, poročajo avstrijski mediji.«

Tanja Fajon na obisku v Stožicah

Tudi Tanja Fajon, šefinja slovenske diplomacije, je bila minuli teden nemirnega duha. Na spletnem portalu za posredovanje informacij javnega značaja siol.net so ji posvetili zapis s koncerta ansambla Siddharte. »Ministrica za zunanje zadeve Tanja Fajon se je razprodanega koncerta udeležila z možem Veitom Ulrichom Braunom. Gre za nemškega novinarja in snemalca, ki je tako kot njegova žena več let sodeloval z RTV Slovenija. Fajonova je kot novinarka tam delovala med letoma 1995 in 2009, od leta 2001 tudi kot dopisnica iz Bruslja, Braun pa je bil od leta 2007 član njihove bruseljske dopisniške ekipe,« je gradivo, ki so ga razposlali po medmrežju. Obe dami, ki zastopata Slovenijo tako doma kot v mednarodnih vodah, Pirc-Musarjeva in Fajonova, pa sta ob vseh diplomatskih podvigih in neverjetnem medijskem zanimanju za slovensko zunanjepolitično agendo minuli teden postali zvezdi še v zamejskih sredstvih obveščanja, saj sta bili omenjeni kot strastni navijačici na nedavni nogometni tekmi med Slovenijo in Kazahstanom. »VIP-tribuna se je napolnila nekaj minut pred prihodom Orkestra Slovenske vojske, ki je zaigral obe himni. Prvi zvezdi sta bila med 'vipovci' predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar ter predsednik evropske nogometne zveze Uefa Aleksander Čeferin. Pa še minister za gospodarstvo in šport Matjaž Han ter ministrica za zunanje zadeve Tanja Fajon,« so denimo zapisali v Primorskem dnevniku v poročilu s terena iz Stožic.

Z domačega, sicer bolj kulturno-umetniškega poligona, je po svetu in spletu završala še ena novica, vendar vsaj tako pomembna kot sestava vipovske navijaške ekipe ali pa predstavljena proza slovenskih političnih sil. Kot so predočili na spletnem mestu maribor24.si, bo Damjan Murko že ta konec tedna predstavil svoj tradicionalni koledar, ki bo letos že na meji sofisticiranosti. »Prvič, za koledar sem poziral čisto gol, česar sicer ne počnem rad, a nismo vulgarni in ne prestopimo nobene meje. Koledar je na meji sofisticiranosti, hkrati pa je zabaven in smešen. Ljudje na meni konec koncev zdravijo svoje komplekse. Gre za nekaj zelo drznega in tudi z višjo kakovostjo kot prejšnja leta,« je o še eni pomembni tiskani noviteti iz ustvarjalne ekipe slavnih slovenskih osebnosti povedal Murko.