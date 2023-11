Po nedeljskem finalu Davisovega pokala še ne bo konec teniške sezone. Zanjo bodo v zadnjih letih tradicionalno poskrbeli najboljši mladi teniški igralci sveta, stari 21 let ali manj, ki se bodo od 28. novembra do 2. decembra merili na sklepnem turnirju najboljše osmerice Next Gen. Tekmovanje bo letos po selitvi iz Milana potekalo v Džedi, na njem pa ne bodo nastopili najboljši štirje mladi igralci na svetu, in sicer Španec Carlos Alcaraz, Danec Holger Rune, Američan Ben Shelton in Italijan Lorenzo Musetti. Spomnimo, da se je Savdska Arabija letos potegovala že za organizacijo finala pokala Billie Jean King, a se je žensko profesionalno združenje (WTA) raje odločilo za Sevillo, kjer so Slovenke z uvrstitvijo v polfinale spisale teniško pravljico.

Turnir najboljših mladih teniških igralcev vsako leto služi tudi kot preverjanje uvajanja novosti. Tekmeci vsak niz igrajo do štiri, pri rezultatu 3:3 pa sledi podaljšana igra. Zmagovalec mora osvojiti tri dobljene nize. Na centralnem igrišču ne bo ogrevanja, tako da se bo vsak dvoboj začel po sodniškem žrebu servisa. Zanimiva letošnja novost bo, da bo imel vsak igralec med prvim in drugim servisom na voljo le osem sekund časa. Prva nosilca turnirja teniških upov bosta Francoza Arthur Fils in Luca Van Assche. Udeležbo sta si po odpovedi štirih igralcev predčasno zagotovila še Švicar Dominic Stricker in Italijan Flavio Cobolli, kot zadnji trije pa so si vstopnico priborili Američan Alex Michelsen, Srb Hamad Medjedović in Italijan Luca Nardi, medtem ko bo s povabilom organizatorjev tekmoval domačin Abdullah Shelbayh.

Teniški svet veliko pozornosti namenja 20-letnemu Srbu. »Odkar pomnim, sem gledal dvoboje Novaka Đokovića, Janka Tipsarevića in Viktorja Troickija. Zaradi njih sem začel igrati tenis ter želel biti nekoč v njihovi koži. Moja največja inspiracija pa je nedvomno Đoković,« je v Savdski Arabiji na novinarska vprašanja odgovarjal Hamad Medjedović. »Novaka sem prvič srečal na deseti rojstni dan, ko sem pod vodstvom Bogdana Obradovića treniral na njegovi akademiji. Trener me je po treningu odpeljal na igrišče, kjer je treniral Novak. Pristopil je k meni in me pozdravil. Izmenjala sva nekaj besed, dogodek pa je bil najpomembnejši v mojem življenju. Dobil sem še dodatno energijo in zagon,« se spominja bodoča teniška zvezda iz Srbije, ki trenira pod vodstvom Viktorja Troickija.

Nagradni sklad za turnir v Džedi znaša dva milijona ameriških dolarjev. Neporaženi zmagovalec turnirja bi lahko prejel dobra pol milijona, vsak od udeležencev pa si je že zagotovil 150.000 ameriških zelencev. Turnir Next Gen poteka od leta 2017, ko je Južnokorejec Chung Hyeon v finalu premagal Rusa Andreja Rubljova (3:4 (5), 4:3 (2), 4:2, 4:2). Leta 2018 je tedaj 18-letni Grk Stefanos Cicipas premagal Avstralca Alexa de Minaurja (2:4, 4:1, 4:3 (3), 4:3 (3)), ki je moral v finalu priznati premoč tudi leto kasneje Italijanu Janniku Sinnerju (4:2, 4:1, 4:2). Leta 2020 je turnir zaradi svetovne zdravstvene krize odpadel. Predlani ga je dobil Carlos Alcaraz, ki je bil s 4:3 (5), 4:2 in 4:2 boljši od Američana Sebastiana Korde, lani pa je bil Američan Brandon Nakashima s 4:3 (5), 4:3 (6) in 4:2 boljši od Čeha Jiržija Lehečke.