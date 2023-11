Zatem bodo sledila v sredo še neopravljena glasovanja, med drugim o statusnem preoblikovanju Vzajemne. V torek bodo nato poslanci obravnavali za danes predvidene točke dnevnega reda, med drugim predlog novele zakona o varstvu okolja in predlog deklaracije o trenutnih razmerah na območju Palestine in Izraela.

Strokovne službe DZ so sicer včeraj testirale glasovalne naprave, pri čemer niso zaznale nobenih odstopanj. Na posvetu vodij poslanskih skupin so tako sprejeli odločitev, da bodo petkova glasovanja potekala elektronsko. Da DZ zaščiti svojo integriteto, tako integriteto poslancev kot tudi članov strokovnih služb, bo opravil temeljito preiskavo, sestavil poročilo in ostal v stiku tudi s proizvajalcem glasovalne opreme, je zatrdila Urška Klakočar Zupančič. Poudarila je še, da nihče ne oporeka pravilnosti predhodnih sredinih glasovanj.