V državnem zboru zaradi tehnične napake spet dvigajo roke

Potem ko je več poslancev koalicije protestiralo, da glasovalne naprave v sredo zvečer ob sprejemanju dopolnila SDS in NSi o polni uskladitvi socialnih transferjev z inflacijo niso zabeležile njihovega glasu proti, so v državnem zboru včeraj dopoldne potrdili tehnično napako. Sejo so zaradi zapletov prestavili na danes.