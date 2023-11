Vožnja na hlape

Finančna kriza na RTV Slovenija se je po tihem napovedovala vse leto, zdaj pa so številke postale javne: že do konca septembra je javnemu zavodu primanjkovalo 7,2 milijona evrov, ob koncu leta pa bo predvidoma manjkalo 10,5 milijona evrov. Težave se bodo predvidoma nadaljevale tudi v prihodnjem letu. Vodstvo RTV Slovenija in člani sveta zavoda so na seji v sredo že spregovorili tudi o možnih ukrepih za zamejitev odhodkov: posegli naj bi v različne programe glasbene produkcije, informativni program drugega programa Televizije Slovenija in priljubljeni Radio SI, pa v programe radia in televizije Koper ter Maribor, založniško dejavnost in nekatere druge segmente. Pogovarjajo se tudi o znižanju plač.