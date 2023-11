No, njihovi sosedje in večni nasprotniki Hrvati so jim hitro odgovorili in jim dokazali svojo veličino ne v rimski preteklosti, ampak kar v burni sedanjosti. Zagrebški časopis Jutarnji list namreč razkriva, da je novi argentinski predsednik Javier Milei, človek, za katerega se predvideva, da bo v prihodnjih letih tresel ves svet, hrvaškega rodu; njegov polni priimek je namreč Milei Lucich (torej po hrvaško Lucić), kot se je pisala njegova mama, njen prednik pa da je bil hrvaški imigrant, še piše Jutarnji list. Časopis še dodaja, da je bil tudi nekdanji argentinski predsednik Néstor Kirchner sin čilske Hrvatice, spomnili pa so tudi, da se je babica (po mamini strani) nogometnega argentinskega in svetovnega boga Diega Maradone pisala Salvadora Kariolic, torej je bila Hrvatica …

Zdaj samo še čakamo, kaj si bodo jutri izmislili provladni srbski mediji. Verjetno bodo skušali dokazati, da je Vučić neposredni potomec rimskih imperatorjev. Najmanj.