Odstopil Poklukarjev vodja direktorata za policijo

Na ministrstvu za notranje zadeve so nam potrdili, da je generalni direktor direktorata za policijo in druge varnostne naloge na MNZ Gregor Hudrič podal odstopno izjavo. Notranji minister Poklukar zaenkrat ne komentira odstopa in govoric, da naj bi bil odstop povezan z resnim prometnim prekrškom.