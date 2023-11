Meni je blizu Facebook – sem kar aktivna na njem, širim 'jezikovne zanke', zaradi česar prav dobro vem, da se na njem vse sorte najde. Od koristnih vsebin, poučnih, takih, da človek res kaj koristnega izve, do bedastega napletanja o življenju tam zgoraj, vicev na meji slaboumnosti, primitivizma, da kar zaboli, do izmišljij, ki preizkušajo, do kam segajo človeške zaupljivost, lahkovernost in topoumnost. Vse skupaj pa seveda zabeljeno z na tone komentarjev, vsevednih, dobronamernih, odklonilnih, kritičnih – moram priznati, da včasih upravičeno – zlobnih in pogosto tudi žaljivih. (Ja, laže je na tak način kot pa iz oči v oči, vemo vsi.) No, pa smo pri bistvu tele pisarije, vprašanju tako za sociologe kot za psihologe. Zakaj ljudje potrebujemo tolikšno javno razgaljevanje? In zakaj nismo srečni, če ne pokomentiramo prebranega? Pa čeprav le z enim stavkom v spomin nekoga, ki ga nikoli nismo niti poznali. Ali pa z zlobnimi komentarji o videzu, dejanjih, početju ... In na drugi strani, zakaj številni s tujci delijo vsak svoj premik, vsako svoje dejanje, početje, celo to, kako spijo in kaj jedo. Zakaj si toliko ljudi želi tistih svojih 'pet minut slave', pa čeprav doseženih v odnosu s popolnimi tujci? Ker jim v resničnem življenju ne gre, ne uspeva, si ne upajo, jih je sram, se bojijo posledic?

Ja, izvrstno vprašanje za strokovnjake, navadnim smrtnikom pa ostaneta le zamah z roko in vnovična ugotovitev, da 'tako pač je'. In na koncu še že nič kolikokrat zapisano in povedano dejstvo oziroma vprašanje, ali se sploh zavedamo, koliko ljudem 'spregovorimo', ko se oglašamo na ta način? Bi si upali v živo spregovoriti tolikšnemu občinstvu? Se postaviti na oder in 'udariti' po nekom ali ga pohvaliti? Mislim, da bi zmogli le redki, pa še ti s predhodnim poglobljenim premislekom.

Jelka J. Makoter, Šujica