Odprli drsališče na strehi nakupovalnega središča

Danes je zaživelo drsališče na strehi nakupovalnega središča ALEJA, kjer je na 1000 kvadratnih metrov veliki drsalni površini s 140 metrov dolgo ledeno stezo mogoče drsati vsak dan od ponedeljka do sobote med 10. in 21. uro, ob nedeljah in praznikih pa med 11. in 20. uro. V njihovi ponudbi je tudi izposoja drsalk, pingvinčkov za otroke, čelad, hokejskih palic in pakov.