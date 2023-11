Bodoče programerke se požvižgajo na stereotipe

Pod sloganom Poklici prihodnosti – Hackathon s twistom je 83 osnovnošolskih deklet med 10. in 14. letom starosti na celodnevnem dogajanju v prestolnici delilo svoje vizije poklicev prihodnosti. Na hekatonu so bila dekleta soočena tudi z izzivom, naj prikažejo, kako bi želela, da se jim predstavljajo poklici prihodnosti na šolah oziroma v drugih okoljih, ki so del njihovih življenj.