Gre za razstavo, ki pod pokroviteljstvom Fotografske zveze Slovenije (FZS) prikazuje pregled aktualne slovenske fotografske ustvarjalnosti, avtorji pa so morali na razpis poslati novejše fotografije, ki so nastale po 1. januarju 2021. Devetindvajset posamičnih fotografij in deset fotografskih kolekcij s po štirimi fotografijami na tri teme: barvne fotografije, črno-bele fotografije in kolekcije, vse na prosto temo, ponujajo vpogled v različne žanrske pristope slovenskih fotografskih ustvarjalcev, v Galeriji Božena pa bodo na ogled do konca tega meseca.

Fotografija je pomemben del slovenske kulture

Na letošnji razpis za slovensko pregledno fotografsko razstavo se je odzvalo 123 fotografskih ustvarjalcev iz vse Slovenije, ki so v prosto barvno kategorijo prijavili 446 fotografij, v prosto črno-belo kategorijo pa 367. S fotografskimi serijami je sodelovalo 96 avtorjev. Prejeta dela je ocenila petčlanska strokovna žirija, ki so jo sestavljali člani umetniškega sveta, vsi mojstri fotografije FZS: Andreja Peklaj, Dušan Gorast Miška, Jure Kravanja, Matjaž Čater in predsednik Matej Peljhan, ki niso imeli lahkega dela. V projekciji barvnih fotografij na prosto temo so zlato medaljo FZS podelili Sandiju Novaku, za črno-belo Jošku Šimicu, med kolekcijami pa Žanu Osimu.

Slovensko pregledno razstavo, ki je najvišje rangirana razstava pod pokroviteljstvom FZS in pomeni pomemben pregled aktualne slovenske fotografske ustvarjalnosti, je že drugič zapored organiziral Digitalni foto klub, ob odprtju pa je prisotnim nekaj besed namenil tudi celjski župan Matija Kovač, ki je spomnil zbrane, da je knežje mesto tudi mesto fotografije, saj so ponosni na Pelikanovo dediščino. Predsednik fotografske zveze Tomaž Lanišek pa je dejal: »Ta razstava predstavlja izjemna dela slovenskih fotografov, tako iz domovine kot iz tujine, in je priložnost za izražanje umetniškega izročila in raznolikosti v slovenski fotografiji. Razstava prinaša svetu vpogled v bogato slovensko kulturo, zgodovino, pokrajino in kreativnost. Lanišek je dodal, da je v FZS trenutno včlanjenih že več kot 70 mojstrov fotografije, kar potrjuje visoko raven izkušenosti in strokovnosti slovenskih fotografov. Med najbolj izstopajočimi mojstri fotografije v FZS pa najdemo tudi fotografe, ki so osvojili številne nagrade in priznanja na mednarodni ravni, prispevali k razvoju fotografije in pustili trajen pečat na slovenski fotografski sceni. »Fotografija je pomemben del slovenske kulture, saj se izraža skozi objektiv umetnikov, ki dokumentirajo, izražajo in interpretirajo svet okoli sebe. Slovenija ima številne ustanove in organizacije, ki podpirajo in spodbujajo fotografijo kot pomembno kulturno zvrst. Slovenska pregledna fotografska razstava se tako vključuje v to bogato kulturo in poudarja pomen fotografije kot izraznega sredstva in umetnosti,« je ob odprtju izpostavil Lanišek. Digitalni foto klub pa je letos, že tretjič, prevzel tudi organizacijo Pregledne razstave mladinske fotografije, ki bo decembra na ogled v Galeriji Bunker v Velenju, saj se zavedajo pomena dela z mladimi, na katerih sloni prihodnost slovenske avtorske fotografije.