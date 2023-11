Obnova observatorija na Kredarici

Potem ko so na Kredarici pred osmimi leti obnovili merilno mesto in tehniko v okviru tamkajšnje meteorološke postaje, se bodo prihodnje leto lotili še temeljite obnove prostora, v katerem bivajo ter delujejo meteorologi in vojaki. Logistično izredno zahteven projekt Agencije RS za okolje bo predvidoma končan v dveh letih.