Pojasnili so: »V okviru inšpekcijskega nadzora je bilo ugotovljeno, da se je na prostem, v manjšem ograjenem prostoru, nahajalo 21 govedi. Prostor je bil ograjen z žico, tla razmočena, poplavljena z meteorno vodo, globokim blatom in fekalijami. Sredi prostora, kjer so se nahajale živali, je bil manjši nadstrešek, pod katerim je bilo prostora za največ 2-3 živali. Druge zaščite pred vremenskimi vplivi živali niso imele na voljo. V prostoru se je nahajala kad, namenjena za napajanje živali, vendar je bila le-ta prazna, na dnu kadi pa se je nahajala debela plast umazanije in rje. Živali v času pregleda niso imele na voljo čiste vode. Nekatere izmed živali so ob pregledu kazale klinične bolezenske znake. Na podlagi ugotovljenega je uradna veterinarka 14. novembra 2023 z ustno odločbo na zapisnik odvzela živali dosedanjemu skrbniku.«

Delo veterinarke

O delu veterinarke so zapisali: »Uradna veterinarka, ki vodi inšpekcijski postopek, je znotraj zakonskega roka danes, 23. novembra 2023, izdala odločbo, na katero se bo stranka v nadaljevanju postopka lahko pritožila. Glede na informacije, ki se pojavljajo v javnosti, da je odvzem živali posledica nedavno sprejete novele Zakona o zaščiti živali, je potrebno poudariti, da možnost trajnega odvzema živali velja že od leta 2013. Informacija, da je prijava prišla s strani nevladne organizacije, ki deluje v javnem interesu na področju zaščite živali, ne drži.«

Kmetija pod drobnogledom že leta 2018

»Na istem gospodarstvu je bila leta 2018 izdana ureditvena odločba. Ugotovljene so bile neskladnosti v zvezi z identifikacijo ter registracijo živali ter v zvezi z zagotavljanjem ustreznih higienskih razmer v hlevu z namenom preprečevanja tehnopatij pri živalih. Poleg tega je bil letos septembra opravljen letni pregled s strani koncesionarja (veterinar veterinarske ambulante), v okviru katerega so bila ugotovljena neskladja v zvezi zagotavljanjem pravočasne veterinarske oskrbe živali ter zagotavljanjem ustreznih higienskih razmer v samem objektu (hlevu). Glede na ugotovljeno je koncesionar skrbniku izdal pisno navodilo za odpravo nepravilnosti. V zvezi z vprašanji, katere osebe so lahko prisotne v takšnih primerih, je potrebno pojasniti, da o tem odloča uradni veterinar, ki vodi postopek odvzema živali. V postopkih odvzema lahko sodelujejo izvedenci, veterinarji veterinarske organizacije, prevoznik živali, osebe, ki pomagajo pri postopkih ravnanja z živalmi, zavetišča, in podobno. Lahko je prisotna tudi policija. Zakonodaja določa, da posamezna strokovna dela v inšpekcijskih zadevah lahko opravljajo specializirane organizacije, zavodi ali posamezniki, kadar to ni v nasprotju z javnim interesom ali interesi udeležencev postopka,« so še zapisali.

Obljubili so tudi, da bo UVHVVR po zaključku inšpekcijskega nadzora seznanila javnost o vseh ugotovitvah.