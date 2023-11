»Prekinitev ognja se bo začela v petek ob 7. uri, prva skupina zajetih civilistov pa bo predana isti dan ob približno 16. uri,« je danes po navedbah francoske tiskovne agencije AFP na novinarski konferenci v Dohi dejal predstavnik katarskega zunanjega ministrstva Madžed al Ansari.

Pojasnil je, da bo v sklopu prve izmenjave talcev, ki jih je zajel Hamas, osvobojenih trinajst žensk in otrok. »Nato bo vsak dan v izmenjavo talcev in ujetnikov vključeno določeno število civilistov, ki bo v skladu z dogovorom v štirih dneh skupaj doseglo 50,« je dodal.

Izrael in Hamas sta se namreč ob posredovanju Katarja, Egipta in ZDA nedavno dogovorila za štiridnevno premirje, med katerim naj bi izpustili najmanj 50 talcev, ki jih je palestinska skupina zajela v napadih na Izrael 7. oktobra. Upamo, da se bodo s tem humanitarnim premirjem začela okrepljena prizadevanja za trajno premirje, je še dodal al Ansari.

Uro začetka veljavnosti premirja, popolno ustavitev vojaških dejavnosti za obdobje štirih dni in dogovor o izpustitvi 50 talcev je po poročanju tujih tiskovnih agencij potrdilo tudi oboroženo krilo palestinskega gibanja Hamas, brigade Ezedin al Kasam. V zameno naj bi Izrael izpustil najmanj 150 zaprtih palestinskih žensk in otrok ter dovolil dostavo več humanitarne pomoči v Gazo.

Spopadi med Izraelom in gibanjem Hamas, ki upravlja območje Gaze, so izbruhnili 7. oktobra, potem ko so Hamasovi borci v Izraelu ubili 1200 ljudi ter zajeli približno 240 talcev. Izrael se je odzval s silovitim obstreljevanjem Gaze in kopensko ofenzivo, v kateri je bilo ubitih več kot 14.100 ljudi, izraelske sile pa so z bombardiranjem uničile večino območja Gaze.

Izraelske sile pridržale direktorja bolnišnice Al Šifa

Izraelska vojska je medtem danes pridržala direktorja bolnišnice Al Šifa v mestu Gaza Muhamada Abu Salmijo in ga predala izraelski varnostni agenciji (ISA) na zaslišanje. Po navedbah Izraela so njihove sile našle dokaze, da je bolnišnica pod neposrednim vodstvom direktorja služila kot poveljniški in nadzorni center palestinskega oboroženega gibanja Hamas, poroča katarska televizija Al Jazeera.

»Po Hamasovem pokolu 7. oktobra so se teroristi zatekli v bolnišnico, nekateri med njimi pa so s seboj vzeli talce. Od ugotovitev o vpletenosti direktorja v teroristične dejavnosti bo odvisno, ali bo predmet nadaljnjih zaslišanj ISA,« je sporočila izraelska vojska. Hamas je medtem že obsodil aretacijo direktorja in zdravstvenega osebja ter pozval mednarodne organizacije, naj si prizadevajo za njihovo takojšnjo izpustitev.

Izraelske sile že dlje časa trdijo, da so največjo bolnišnico v Gazi uporabljali pripadniki Hamasa kot poveljniški center, pod bolnišnico so odkrili tudi ogromen predor in večje količine orožja. Ob napadu vojske na kompleks je več tisoč ljudi ostalo ujetih v bolnišnici, vendar so jih v preteklih dneh večino že evakuirali, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Palestinski Rdeči polmesec je pozno v sredo sporočil, da je Al Šifo zapustilo še 14 reševalnih vozil in dva avtobusa ZN. Skupno so v bolnišnici Han Junis in Rafa prepeljali 190 ljudi, pri čemer ni jasno, koliko od tega je bilo pacientov, spremljevalcev in zaposlenih. »Veliko drugih poškodovanih in njihovih spremljevalcev je skupaj z zdravstvenim osebjem še v bolnišnici,« so dodali pri organizaciji.

Evakuacija je trajala skoraj 20 ur, poroča nemška tiskovna agencija dpa.