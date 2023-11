Poročilo UNODC razkriva, da je bilo leta 2022 po svetu s strani intimnih partnerjev in družinskih članov umorjenih približno 48.800 žensk in deklet, torej v povprečju več kot 133 na dan. Vodja urada ZN za boj proti drogam in kriminalu je ob tem poudarila, da je vsako izgubljeno življenje poziv k delovanju. »To je poziv k nujni naslovitvi strukturnih neenakosti, izboljšanju odzivov kazenskega pravosodja, tako da se nobena ženska ali deklica ne bo bala za svoje življenje zaradi svojega spola,« je dejala. Poleg tega je dejanski obseg femicida morda še veliko večji, saj pri približno 40 odstotkih umorov žensk ni dovolj informacij o motivih, povezanih s spolom. Femicidi običajno sledijo predhodnim izkušnjam fizičnega, spolnega ali čustvenega nasilja. Podatkov po posameznih državah raziskava ne navaja.

Največ žensk in deklet so lani ubili v Afriki, in sicer okoli 20.000, sledi Azija, še kažejo ugotovitve raziskave, ki so jo skupaj izvedli UNODC in organizacija ZN Ženske. Med letoma 2010 in 2022 se je v Evropi v povprečju zmanjšalo število umorov žensk, povezanih z intimnim partnerjem ali družino (za 21 odstotkov), čeprav so še vedno opazne razlike po regijah, ki so se tekom epidemije še povečale. V Ameriki so v zadnjih letih zasledili različne podregionalne trende v številu umorov žensk s strani intimnih partnerjev ali družino. Medtem ko je v Srednji in Južni Ameriki prišlo do upada umorov med letoma 2017 in 2022, in sicer za 10 oziroma 8 odstotkov, so v Severni Ameriki zabeležili znatno povečanje za 29 odstotkov, v Karibih pa so zabeležili 8-odstotno povečanje.

Kaj je femicid? Femicid je s spolom povezan umor žensk in deklet; gre za nameren umor, storjen zaradi dejavnikov, ki so povezani s spolom. Ti lahko na primer vključujejo družbene norme glede domnevnih spolnih vlog, ideologijo »priviligiranosti moških« v primerjavi z ženskami, potrebo po uveljavljanju »moškega nadzora« ali moči. Poročilo nadalje opredeljuje femicid kot »končno dejanje« dlje trajajočih medsebojno povezanih oblik nasilja na podlagi spola.