Generalni sekretar v uradu predsednice republike Uroš Krek je poudaril, da je bil izbor kandidatov narejen na podlagi strokovnosti in referenc kandidatov, njihovega poznavanja dela državnega tožilstva, kot tudi različnih nivojev predhodnega delovanja v okviru državnega tožilstva, pa tudi na podlagi njihovega znanstvenega in strokovnega delovanja v okviru različnih področij prava.

»Vsi kandidati, uvrščeni na kandidatno listo, so pravni strokovnjaki, izpolnjujejo pogoje za članstvo in so primerni kandidati za opravljanje funkcije člana Državnotožilskega sveta,« je izpostavil Krek.

V SDS nasprotovali predlogu kandidatov

»V poslanski skupini SDS predlaganih kandidatov za Državnotožilski svet ne bomo podprli,« pa je v imenu poslanske skupine SDS napovedala poslanka Alenka Jeraj. Kot je dejala, v stranki odločno nasprotujejo imenovanju Fišerja, za katerega so po njenih navedbah kar štirje državni organi ugotovili, da je koruptiven, v SDS pa mu očitajo tudi, da je kršitelj človekovih pravic. Spomnila je tudi na Fišerjevo vlogo »pri zrežirani aferi Patria, ki jo je na koncu razveljavilo ustavno sodišče«.

Spomnila je tudi, da v Društvu državnih tožilcev Slovenije nasprotuje kandidaturi Jeleniča Novaka, saj menijo, da bi pri tem lahko šlo za konflikt interesov. Glede Vlaste Nussdorfer pa je med drugim spomnila na nekatera njena dejanja v povezavi s primerom odvzema koroških dečkov in vlogo socialnih delavk velenjskega centra za socialno delo v času, ko je bila varuhinja človekovih pravic.

Krek zavrnil pomisleke

Po obrazložitvi stališč poslanskih skupin so se k razpravi prijavili zgolj poslanci SDS, ki so izpostavili pomisleke glede primernosti predlaganih kandidatov. Krek pa se je odzval na pomisleke poslanske skupine SDS glede kandidature Fišerja in Jeleniča Novaka.

Spomnil je, da so v Društvu državnih tožilcev Slovenije in v državnem zboru pred leti ocenili, da je Fišer primeren kandidat za generalnega državnega tožilca in za ustavnega sodnika, vrhovno sodišče pa je razveljavilo ugotovitve Komisije za preprečevanje korupcije glede Fišerja. »Fišer je skozi svojo kariero dokazal, da je pravni strokovnjak in da lahko opravlja funkcijo v Državnotožilskem svetu,« je poudaril.

Glede kandidature Jeleniča Novaka pa je poudaril, da ga je predlagalo društvo odvetnikov, v uradu predsednice pa so ocenili, da bi lahko s svojim delovanjem in integriteto prispeval k delovanju Državnotožilskega sveta. Prav tako menijo, da Jelenič Novak ne bi odločal o kazenskih postopkih, ker Državnotožilski svet o teh postopkih ne odloča, je med drugim navedel Krek.

Za izrednega profesorja ustavnega prava na ljubljanski pravni fakulteti Sama Bardutzkyja je glasovalo 52 poslancev, nekdanji generalni državni tožilec Zvonko Fišer je prejel 48 glasov, nekdanja tožilka in varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer ter dolgoletni vodja okrožnega državnega tožilstva v Celju Ivan Žaberl pa sta prejela po 57 glasov poslancev. Odvetnik Mitja Jelenič Novak je prejel tri glasove poslancev.

Danes kandidate za člane Državnotožilskega sveta volijo tudi tožilci, rezultati volitev pa bodo predvidoma znani v petek. Državnotožilski svet namreč sestavlja devet članov. Štiri člane izvolijo državni tožilci v svojih vrstah, enega člana imenuje minister za pravosodje, štiri člane pa izvoli DZ na predlog predsednice republike. Aktualnim članom šestletni mandat poteče 18. decembra.