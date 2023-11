Ko sta Miran Gašparić in Robert Marin, policista ljutomerske policijske postaje, prejšnji teden nekega jutra opravljala nadzor v enem od gostinskih lokalov v Ljutomeru, sta med razgovorom z najemnico lokala opazila starejšo gospo, ki se je dušila. Nemudoma sta ji nudila prvo pomoč, ji sprostila dihalne poti in jo, ker je bila neodzivna, položila v bočni položaj. Med tem sta bila na zvezi z operativno-komunikacijskim centrom, ki je tja napotil delavce NMP Ljutomer. Slednji so jo odpeljali na zdravljenje v bolnišnico.

Kot so sporočili s Policijske uprave Murska Sobota, je bilo okrevanje uspešno. Hvaležna gospa se je danes sestala s policistoma in se jima zahvalila, da sta ji rešila življenje.

Na Policiji so še poudarili, da so ponosni na policista, ki sta s hitro odzivnostjo rešila življenje občanki.