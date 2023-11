V skakalnem centru Ruka pri Kuusamu na Finskem se bo danes z uradnim treningom in kvalifikacijami začela 45. sezona svetovnega pokala v smučarskih skokih. Na uvodu v sezono – tekmi bosta v soboto in nedeljo ob 16.15 – bo nastopilo 58 skakalcev iz 14 držav. Med njimi bo pet Slovencev: Anže Lanišek, Timi Zajc, Žiga Jelar ter Peter in Domen Prevc. Novost v letošnji sezoni je, da najboljše reprezentance lahko nastopijo le s petimi skakalci, potem ko so doslej s šestimi, kar bo otežilo delo selektorjem pri izbiri zasedb za vsako tekmo.

Prvo ime slovenske reprezentance je 27-letni Anže Lanišek iz SSK Mengeš, ki je lansko sezono sklenil na tretjem mestu v skupnem seštevku svetovnega pokala. S pripravljenostjo je zadovoljen, saj je forma vedno boljša, zato deluje zelo sproščen. »Moja miselnost ostaja nespremenjena. Šel bom iz tekme v tekmo. Zame bo vrhunec sezone vsaka tekma, zato bom vseskozi nastopal na vso moč, saj vedno želim biti najboljši. Ker je moj cilj, da sem v skupni razvrstitvi pri vrhu, bom moral vso zimo skakati na visoki ravni. Upam, da mi bo uspelo že na začetku in bom nato še stopnjeval svoje skoke,« je poudaril Anže Lanišek.

​Lanišek bo z veseljem oblekel rumeno majico

Vrhunca sezone bosta tradicionalna novoletna turneja, kjer slovenske reprezentanca želi osvojiti zlatega orla, in svetovno prvenstvo v smučarskih poletih na Kulmu. Lanišek se v Ruki, kjer je že prava zima, počuti odlično, na skakalnici, ki je zaradi velikosti že mala letalnica, pa je predlani dosegel prvo zmago v karieri. »Zame je zima najlepši letni čas. Tako je že od otroštva, ko sem vedno užival v radostih na snegu. Komaj sem čakal, da smo odpotovali na Finsko,« je razkril Lanišek. Spregovoril o tem, s čim bi bil zadovoljen na uvodnih preizkušnjah in o tem, če se pogleduje tudi z rumeno majico: »S čim daljšimi skoki. V športu ničesar ni možno izsiliti. Najbolj pomembno je, da uživam v tem, kar najraje počnem. Če se bo zgodila rumena majica, jo bom z veseljem oblekel.« Potem ko je imel z opremo kar nekaj težav, je v zadnjih tednih razrešil tudi vse dileme glede dresov, smuči in čevljev. »Ko zdaj gledam nazaj, je bilo glede tega veliko nepotrebnega živciranja. Včasih bi bilo boljše, če bi se manj obremenjeval z malenkostmi, a očitno rad kompliciram,« je končal Lanišek.

Peter Prevc bo začel svojo 15. sezono sezono svetovnega pokala, v katerem je doživel že vse, kar je možno. Lansko sezono je sklenil predčasno zaradi hudega padca na svetovnem prvenstvu v Planici. »Ni še vse vrhunsko, a občutki so kar dobri. Vse skupaj je blizu mojim željam, moram se le umiriti, da bom zaupal samemu sebi in načinu dela, za katerega smo se odločili. Za prvo tekmo si želim, da se cel vrnem domov in da me bo zrak imel rad, ker to pomeni, da me bo vlekel proti dnu skakalnice. Zelo sem radoveden, kaj pomeni moja pripravljenost v mednarodnem merilu. Na treningih sem bil za Zajcem šest do sedem metrov,« je poudaril 31-letni Peter Prevc in posebej pohvalil ekipo, ki skrbi za opremo, zato je bilo manj preizkušanja dresov. »Za nas, ki smo stari 30 let in več, je malo slabše, ker po spremembah pravil glede opreme letimo višje in so sklepi ob doskoku bolj obremenjeni. A tako so se odločili v Fis. Tudi parlamenti sprejemajo zakone, s katerimi nismo zadovoljni, a jih moramo spoštovati,« je bil slikovit kapetan slovenske zračne eskadrilje. Zaradi zmanjšanja kvote je bil pod stresom, saj je vedel, da bi z enim ali dvema slabima treningoma ostal brez vozovnice za Kuusamo. Navdušen je, da se bo sezona začela v Ruki, saj bodo ob smučarskih skokih še tekmovanja v smučarskem teku in nordijski kombinaciji: »Vseskozi se nekaj dogaja, zato te vrvež na skakalnici in tekaških progah kar posrka. Zanimivo je opazovati smučarske tekače, saj imajo imajo zadnji vzpon prav ob naših garderobah, zato od zelo blizu gledamo zaključne boje na tekmah.«

Le Domen Prevc in Jukija Sato brez zagozd

»Forma je dobra, z opremo sem se ujel. Na start sezone grem s pozitivnimi mislimi. Zadnje tekme poletne velike nagrade niso realna slika, ker smo mi na njih glede opreme prišli zelo nepripravljeni, saj smo jo začeli izbirati šele po koncu poletnih tekem. Šele, ko začneš trenirati na ledeni smučini, dobiš realno sliko, kaj deluje glede tehnike in opreme,« je o trenutnem stanju poročal Domen Prevc. Posebej je izpostavil, da bo zaradi zmanjšanja kvot moral dosegati zelo dobre rezultate, da bo ostal v ekipi za svetovni pokal, sicer se bo preselil v celinskega. »Ruka s suhim mrazom pri minus desetih stopinjah Celzija, veliko skakalnico in ugodnim vetrom ima vse elemente, da lahko uživam,« je nad prvo postajo navdušen Domen Prevc. Ob Japoncu Jukiju Satu je edini skakalec v svetovnem pokalu, ki ne tekmuje z zagozdami. »Velikokrat sem jih preizkušal, a so mi prinesle obilo več minusov in težav, saj sem izgubil veliko občutkov,« je končal najmlajši iz bratov Prevc.

Žiga Jelar si je kot peti izboril mesto v reprezentanci za start v sezono. Spada med skakalce, ki niso pristaši keramične zaletne smučine, zato je komaj čakal, da je začel trenirati na ledeni. »Imeli smo dobre pogoje za trening. Zame je bilo dobrodošlo, da smo med pripravami zamenjali veliko skakalnic, s čimer sem izboljšal hitro prilagajanje,« je izpostavil Žiga Jelar, ki se veseli, da bo start v sezono prvič po letu 2016 znova v Ruki in ne Visli. »Sezono bi rad začel z dvema uvrstitvama med deset. Če mi to uspe, bom imel lepo sezono. Ko mi steče, običajno gre le še navzgor. Želim napasti največje lovorike,« je pojasnil Jelar. Po koncertu na 1. junija (naslednje leto bo 31. maja v Škofji Loki) je glasbo postavil na stranski tir, zato ni igral niti na eni poroki. »Glasbil ne jemljem na tekme, saj je šel razvoj skakalne opreme tako hitro naprej, da s seboj vozimo veliko več stvari, zato v kombijih za kitaro ali harmoniko ni več prostora. Ritem tekmovanj je takšen, da ni časa za glasbo, ko se vrnem domov, pa zaigram z veseljem za svojo dušo,« je o hobiju povedal Jelar.

*** 5 zmag v svetovnem pokalu ima Lanišek, od tega je prvi dve dosegel predlani in lani v Ruki. 26. sezono svetovnega pokala bo začel 42-letni letni Švicar Simon Ammann. Le Japonec Noriaki Kasai ima več sezon v svetovnem pokalu – 31. 38 tekem bo v letošnji sezoni sezoni za svetovni pokal, ki ga bodo sklenili konec marca s poleti v Planici. Svetovno prvenstvo v smučarskih poletih bo na Kulmu.