»Ne vem, kje se me drži glava, moja energija je pri tleh, zato je težko govoriti o nekem zadovoljstvu. Mediji so zgodbo, ki še vedno ni zaključena, že takoj po poplavah ponesli zelo daleč. Ker sam nisem mogel ničesar doseči, sem bil primoran najeti odvetnika, saj sem vedel, da zadeve v Prostovoljnem gasilskem društvu (PGD) Mengeš niso tako čiste in transparentne, kot mi je zagotavljalo vodstvo društva. Od samega začetka namreč poudarjam, da želim transparentnost, da je treba dati vse karte na mizo. Želel sem, da se dogovorimo brez odvetnikov in novinarjev, a žal ni šlo,« svoje utrujenosti in razočaranja ne skriva gasilec Sandi Zajc.

Kot član PGD Mengeš se je Sandi v zgodovino 4. avgusta letos zapisal zaradi svojega požrtvovalnega reševanja malčkov iz poplavljenega mengeškega vrtca, medtem pa je vodna ujma poplavila tudi njegov dom. Nihče ni pričakoval tako velikega odziva ljudi iz Slovenije in tudi iz zamejstva, ki so želeli Sandiju priskočiti na pomoč pri obnovi doma in so zato na tekoči račun PGD Mengeš donirali sredstva zanj. Zbralo se jih je za dobrega pol milijona evrov, toda kaj, ko se je zataknilo pri izplačilu denarja. Zaradi Sandijevega razhoda s partnerko, ki je želela polovico zbranih donacij, je PGD Mengeš denar zadržalo na svojem računu, to pa je močno vznemirilo tudi slovensko javnost, predvsem pa donatorje. »Zgroženi smo. Darovali smo za Sandija, ne njegovo partnerko,« so bili mnogi složni v svojih komentarjih in pismih podpore Sandiju.

Kompromis, šikaniranje in suspenz

»Ko je bilo v javnost poslano neresnično anonimno pismo, da sem pobasal 270.000 evrov ter ženo in otroka pustil same v razsutem stanovanjem, kar ni res, saj je partnerka zapustila mene, sem se dokončno zavedel, da gre za zelo podle namene,« zaplet pojasnjuje Sandi Zajc. Ob pomoči odvetnikov sta z nekdanjo partnerko pred dnevi pri notarju vendarle sklenila sporazum glede delitve premoženja in donacij, ki so na račun PGD Mengeš prispele z namenom donacija Sandiju Zajcu. O podrobnostih dogovora Sandi noče govoriti, povedal je le, da je moral v dobro svojih dveh sinov in v želji, da se zadeva čim prej zaključi brez mučnih obiskovanj sodišč, sprejeti kompromis.

»Čeprav to ni bil glas ljudstva, smo se morali dogovoriti za kompromis. PGD Mengeš, ki ne bi smel biti razsodnik, je z zadrževanjem sredstev povozil mnenja svojega odvetnika in ostalih. Toda moja vest je čista, vsakomur lahko mirno pogledam v oči. Svojo resnico sem pripravljen vsem povedati na glas, saj nimam ničesar za skrivati,« pove Sandi, ki sicer svoje delo opravlja v bonitetni agenciji v Ljubljani in sedaj začasno biva v prijateljevem stanovanju v Mengšu. Ker mu je poveljnik PGD Mengeš očital, da na eni od nedavnih intervencij ni upošteval ukaza vodje, so ga začasno suspendirali in izključili iz operative, zato do nadaljnjega ne more več opravljati dela gasilca bolničarja. »Razočaran sem, da se gredo takšne igrice in so mi obrnili hrbet zaradi denarja. Resno razmišljam o tem, ali svojo prihodnost sploh še vidim v tem društvu. Kot predsedniku komisije za mladino in mentorju mladim gasilcem mi je hudo, da zaradi razprtij trpi tudi delo z mladimi. Nekateri gasilci so me sedaj poklicali po telefonu in mi povedali, da so na moji strani, a se ne upajo javno izpostaviti,« pove Sandi Zajc.

Njegova zgodba pa vseeno še nima epiloga: za PGD Mengeš namreč še vedno ostaja sporen drugi del prejetih donacij v vrednosti okrog 233.000 evrov. Ker v društvu trdijo, da ni viden namen donatorjev, v bankah še vedno preverjajo, komu so bila sredstva dejansko namenjena: Sandiju Zajcu ali PGD Mengeš. »Žal mi je, da vodstvo PGD Mengeš sramoti društvo, ki je bilo že več kot sto let grajeno na dobrem imenu in s tem mečejo slabo luč na vse slovenske gasilce, hudo pa mi je tudi za vse donatorje, ki morajo sedaj preko medijev spremljati to kalvarijo. Med gasilce sem šel zato, ker rad pomagam ljudem. Če bi bil pohlepen, bi bil verjetno raje v politiki, tako pa svoje gasilsko delo opravljam z veseljem in brezplačno,« je še dodal Sandi Zajc. Zadevo smo želeli preveriti tudi pri PGD Mengeš, a se na naše telefonske klice niso odzvali.