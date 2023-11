Seštevek premoženja stoterice najpremožnejših Slovencev znaša 8,7 milijarde evrov, kar je največ, odkar pri reviji Finance Manager pripravljajo to lestvico. Skupna vsota se sicer vsako leto povečuje, v zadnjem letu pa je bila skromnejša kot v prejšnjih letih, in sicer osemodstotna, kar se približno ujema s stopnjo inflacije v zadnjem letu. Glavni razlog, da premoženje bogatih s težavo sledi inflaciji, je po pojasnilih Managerja predvsem v rastočih stroških v podjetjih, ki so v lasti stoterice najpremožnejših. »Podjetja s trdnimi bilancami so večinoma sicer na takšne spremembe v okolju dobro pripravljena, vseeno pa so se dobičkovne marže znašle pod pritiskom, kar pa zavira rast ocenjenega premoženja,« so zapisali. Poleg tega so v preteklih letih zasluge za visoke skoke ocen imeli tudi prevzemi po presenetljivo visokih večkratnikih dobička, česar pa v obdobju silovitih rasti obrestnih mer ni več.

Največji skok zabeležila družina Lah

Največji skok je uspel Igorju Lahu, ki ga pri reviji obravnavajo skupaj z družinskimi člani. Od lani do letos je družina premoženje povečala za 119 milijonov evrov in na lestvici zavzela prvo mesto s 385 milijoni evrov premoženja. Večkratna prvaka te lestvice, Iza Sia Login in Samo Login, ki so ju doslej devetkrat zapored prepoznali kot najbogatejša Slovenca, bi se tudi letos obdržala na prvem mestu, če ne bi prišlo do rahoda in delitve premoženja.

Premoženje družine Lah se je po oceni revije Finance Manager v štirih letih početverilo, za kar gre zasluga predvsem veliki rasti vrednosti Steklarne Hrastnik, ki za letos napoveduje 22 milijonov evrov čistega dobička in jo vrednotijo na skoraj četrt milijarde evrov. Drugi pomemben del premoženja so nepremičnine, med katerimi prevladujejo velika poslopja v Ljubljani, združene pod skladom Ceeref. Lastniške deleže Lahovih družb je moč najti tudi v nekaterih deležih državnih elektrodistribucijskih podjetij, ki jih je vlada pred nedavnim hotela odkupiti, a je pod težo proračunskih lukenj to zamisel opustila.

Na lestvici tudi športniki

Med stoterico najpremožnejših so letos štirje novinci in šest povratnikov. Dinamika menjav oseb na lestvici je tako manjša kot v prejšnjih letih. Najvidnejši nov obraz je kapetan nogometne reprezentance Jan Oblak, ki se s pogodbo, ki bi jo bolj kot nogometnemu vratarju pripisali najbolj cenjenim nogometnim napadalcem, z ocenjenimi 38,9 milijona evrov premoženja premierno uvršča na lestvico najbogatejših. Tako se je pridružil trem profesionalnim športnikom, ki se ponašajo z uspešnimi karierami v ameriških profesionalnih ligah (Luka Dončić, Goran Dragić in Anže Kopitar). Pri športnikih so kot merilo premoženja pri Managerju vzeli njihove bruto plače, znižane za davke in ocenjene stroške, niso pa upoštevali morebitnih donosov, ustvarjenih z upravljanjem prihrankov.

Proizvajalcem toplotnih črpalk gre dobro

Kot pišejo pri Managerju, ni presenetljivo, da se na lestvico uvrščajo lastniki podjetij, ki ponujajo učinkovite energetske rešitve. Največji skok, merjeno v odstotkih, na celotni lestvici je uspel lastnikoma uspešnega proizvajalca toplotnih črpalk Kronoterm Bogdanu Kronovšku in Nataši Besednjak. Oceno premoženja so ob povečanju prihodkov za 171 odstotkov, na 42,3 milijona evrov, in ustvarjenih 9,2 milijona evrov dobička zvišali za 83 odstotkov, na 72,6 milijona evrov. Rast povpraševanja po toplotnih črpalkah je dala zalet tudi velenjskemu podjetju Firšt v lasti Franca in Elizabete Firšt, ki je specializirano za ventile in regulatorje ogrevanja, iskane med proizvajalci toplotnih črpalk. Z ocenjenimi 36,9 milijona evrov jih prepoznavajo kot novince med stoterico najbogatejših.

Na lestvici tudi Dnevnikova zlata gazela 2023

Na lestvici je nov obraz tudi Damir Popović, lastnik komendskega podjetja IMP Pumps z ocenjenimi 40,3 milijona evrov. Podjetje IMP Pumps je letos slavilo na Dnevnikovem izboru najboljših hitro rastočih podjetij Gazela. V izborih za slovensko gazelo si Dnevnik prizadeva nagraditi slovenska podjetja, ki jih odlikuje hitra rast in prilagodljivost ter dinamična podjetnost.

Preberite še:

#foto #video Podelili smo gazele za leto 2023! Zlata gazela je podjetje IMP Pumps!

#intervju Damir Popović, direktor IMP Pumps, zlate gazele 2023: »Imejte radi ljudi, s katerimi delate!«

Nov obraz na lestvici pa je tudi David Svetličič, ki se je na lestvico povzpel predvsem po zaslugi proizvajalca avtodomov Tourne Mobil, je pa tudi lastnik družb Asi in Lev.

Med večjimi skoki pri reviji omenjajo še skok Jureta Kneza, največjega lastnika trboveljskega Dewesofta, razvijalca programske opreme za merilno tehnologijo in zbiranje podatkov. Vse od ustanovitve v letu 2000 Dewesoft niza večje prihodke, tudi lani, ko je družba ustvarila 76,4 milijona evrov prihodkov ob 31-odstotni EBIT dobičkovni marži. Polletni rezultati pa že napovedujejo še boljše letošnje leto. Ob tem so oceno vrednosti zvišali za 90 milijonov, na 243 milijonov evrov, to pa je šestkrat več kot pred štirimi leti. Knez se je s tem prvič uvrstil med deseterico.

Lestvico pripravlja revija Finance Manager.