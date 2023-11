Pozor, ustavite!

Ob prometnih konicah v centru Ljubljane zadnje tedne za red in pretočnost pločevinja skrbijo prometni policisti. Kako dobro jim gre od rok, lahko vsak presodi sam, dolge kolone mestnih avtobusov pa govorijo same zase. No, očitno je novice iz prestolnice spremljal gospod iz Novega mesta. In če se tako dela v glavnem mestu, zakaj se ne bi tudi na Dolenjskem? Naveličan gneče in zastojev se je kar sredi noči odpravil na avtocesto pri priključku za Brežice, kjer je hodil po cesti in ustavljal promet. Na srečo jo je odnesel brez praske, policisti so se na njegovo nevarno ravnanje bliskovito odzvali in ga pospremili na varno. 39-letnemu neodgovornežu, ki tako ni mogel uresničiti sanj, da bi vsaj za nekaj minut postal policaj, so napisali kazen. Upamo, da bo vzgojna.

Grožnja zaradi filma

Še pomnite, kako je bivši predsednik Pahor po ogledu enega najbolj pričakovanih filmov zadnjih let javno razkril usodo tajnega agenta Jamesa Bonda? Njegov zapis je sprožil ogorčenje med ljudmi, saj se že po sami oliki o takih razpletih (sploh pa javno!) ne govori. Naš politik jo je odnesel brez hujših posledic, česar pa ne moremo reči za avstralskega policista v podobni situaciji. 26-letni Morgan je na policijski postaji v Sydneyju maja zagrozil, da bo nekaj let starejšemu šefu Dominicu razkril zgodbo in konec druge dela kultnega Top Guna s Tomom Cruiseom v glavni vlogi. Dominicu to ni bilo niti najmanj všeč, izza pasu je potegnil pištolo, jo uperil v sodelavca in zagrozil s streljanjem, če črhne samo še besedico. Sodeč po sodnih dokumentih se je moški med grožnjo smejal, a Morganu izkušnja vseeno ni bila smešna. Incident je na njem pustil dolgotrajne posledice, zapustil je policijske vrste. Dominic je priznal krivdo za povzročitev splošne nevarnosti, se opravičil, za kazen pa prejel delo v splošno korist. Nadaljevanje Top Guna si je v kinu ogledal tudi naš bivši predsednik, a je tokrat držal jezik za zobmi. Izdal je le, da mu je bil prvi del ljubši, in dodatno razkril, da mu je glavna igralka zelo všeč.

Denar na pločniku

Goljufi in prevaranti so iz leta v leto bolj »prefrigani«. Znajdejo se v vsaki situaciji, prilagajajo se tudi novim realnostim, kot zadnje čase radi rečemo. Policija že dolgo opozarja, da so njihove priljubljene tarče tudi starejši, večkrat smo že pisali, kako previdni morajo biti tako v primerih, če jim neznanci trkajo na vrata doma, kot tudi na spletu, kjer nanje prav tako prežijo nepridipravi. Previdnost ni odveč niti pri klicih »iz banke«. Pretresljiva zgodba s starejšo gospo v glavni vlogi prihaja s Hrvaške. 76-letno Zagrebčanko je večkrat klicala ženska, ki se ji je predstavila kot zaposlena na banki, pa to, seveda, ni bila. Kaj točno sta se pogovarjali in kaj ji je rekla, ni čisto znano, je pa gospa potem šla na banko, dvignila pet tisoč evrov in jih, kot sta se dogovorili z »bankirko«, pustila na pločniku, da jih je ta prevzela. Policija primer preiskuje in opozarja, naj bodo ljudje previdni. Goljufinjo še iščejo.

Bogastvo za molitev

Žlico ali dve naivnosti preveč je pojedel tudi 48-letnik s skrajnega juga Hrvaške. Imel je namreč smolo, da je pred kratkim naletel na par let starejšega »jasnovidca«, že od rojstva obdarjenega z darovi vpogleda v prihodnost. Seveda to ni bilo res, gospod je bil prevarant, ki je izkoristil težko čustveno stanje žrtve. Uspel ga je prepričati, da bo molil zanj in za njegove bližnje, kar naj bi ga sčasoma povleklo iz črne luknje, v kateri se je znašel. A ker danes pač ni nič več zastonj, tudi molitve ne, mu je moški v daljšem časovnem obdobju nakazoval različne zneske. Začelo se je z manjšimi, kupček pa se je na koncu ustavil pri neverjetnih 123 tisočakih. Na policiji podrobnosti o prevari niso pojasnjevali, so pa potrdili, da so »jasnovidca« prijeli. Ali je v svoji krogli videl tudi lastno aretacijo, ni znano.

Pogrešana mamba

Avtorji rubrike smo, kot je to že splošno znano, veliki ljubitelji živali. A nas je ob branju novice, da je nizozemsko mesto zaradi pobegle zelene mambe še bolj opustošeno kot v času epidemije covida-19, vseeno zaskelelo v srcu. Kaj se je zgodilo? Hišna ljubljenka je pač pobegnila od doma v Tilburgu, kar je njen lastnik sporočil policiji. V lovu na dvometrsko zelo strupeno živaljo je policija ljudi prosila, naj nikar ne hodijo naokrog, sploh pa naj se kače ne dotikajo, če slučajno naletijo nanjo. Natisnili so celo »tiralico« s fotografijo pogrešane, a se zdi skoraj nemogoče, da je kdo ob bližnjem srečanju ne bi prepoznal. Vseeno so pomirili, da žival ne išče spopadov in se je verjetno zavlekla v kak temen in topel prostor. V kaki meri je to pomirilo ljudi, ni znano.