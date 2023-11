Nekaj pred drugo uro v nedeljo popoldan so novogoriški policisti na območju Ajševice blizu meje z Italijo opazili avto znamke Audi A6 s švedskimi registrskimi tablicami, ki je vozil sorazmerno počasi, videti pa je bil močno obtežen, so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica. Zaradi suma nezakonitih migracij so policisti zapeljali za njim po Vipavski cesti, on pa je v Rožni Dolini zavil na parkirišče in ustavil. »Ko so policisti prišli do avta, je voznik odpeljal z visoko hitrostjo v smeri nekdanjega mejnega prehoda,« so opisali na PU Nova Gorica in dodali, da so policisti nemudoma zapeljali za njim. Med vožnjo so ga ustavljali z modro lučjo in sireno, a se nanje ni odzval. Že po kakih dvesto metrih pa je zavil v stransko ulico, kjer je zaradi previsoke hitrosti čelno trčil v betonski zid pred eno od hiš.

Voznik je iz avta po nesreči pobegnil, a so ga že po nekaj minutah prijeli. V vmesnem času je iz poškodovanega vozila izstopilo deset turških potnikov, med njimi dva otroka, za katere se je izkazalo, da niso izpolnjevali pogojev za vstop v Slovenijo. Vsi so zaprosili za mednarodno zaščito oziroma azil. Po navedbah policije je 25-letnik skušal potnike odpeljati v Italijo, vozil pa je brez vozniškega izpita. Odvzeli so mu prostost in ga pridržali, dan kasneje je bil zaslišan pred preiskovalnim sodnikom, ki je zanj odredil pripor. Sumijo ga kaznivih dejanj prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države ter nevarne vožnje.