Vlada je v iskanju finančnih sredstev za sanacijo in obnovo po avgustovskih poplavah v predlog zakona o izvrševanju proračunov za prihodnji dve leti zapisala, da se socialni transferji v letu 2024 ne uskladijo z inflacijo. Ko je bil predlog zakona že v postopku obravnave v DZ, je to določbo spremenila v delno uskladitev. Poslanski skupini SDS in NSi sta za včerajšnje glasovanje vložili dopolnili, da se ta člen iz zakona črta in se torej socialni transferji uskladijo z inflacijo v celoti. Poslanec Miha Kordiš je že v torek napovedal, da bo amandma opozicije podprl.

Pri glasovanju je prišlo do zapleta in večih prekinitev, saj so začele s strani poslanskih skupin SD in GS prihajati informacije, da naj bi bila potrditev amandmaja opozicije posledica nedelovanja tehnike, zato so sejo okoli polnoči prekinili. DZ je namreč dopolnilo izglasoval s 34 glasovi za in 28 proti, vendar je po glasovanju več poslancev Svobode trdilo, da so pritisnili tipko proti, medtem ko so v sistemu zabeleženi kot odsotni ali vzdržani. Po pregledu glasovalnih naprav in pogovori s tehničnimi službami sicer niso zasledili težav, vendar so kljub temu pregledali še kamere. Napak niso zaznali, glasovanje o proračunskih dokumentih za prihodnji dve leti pa se bo nadaljevalo danes ob 12. uri.

Razkroj svobodnjakov. Sprejet amandma @PS_SDS za 100% usklajevanje socialnih transferjev v letu 2024. Del poslancev svobode trdi, da niso delale glasovalne naprave. 🙈🙈#razkrojsvobodehttps://t.co/CCOFldWQfY — Jelka Godec (@jelka_godec) November 22, 2023

Panika v koaliciji ⁦@vladaRS⁩, potem ko je poslanska skupina Svobodnjakov na poziv Prve murgelske strojnice v DZ MPŠetinc razpadla in omogočila sprejem amandmaja ⁦@PS_SDS⁩. pic.twitter.com/BPn7pMUxMJ — Janez Janša (@JJansaSDS) November 22, 2023