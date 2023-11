Če bo šlo vse po načrtih, bo danes ob deseti uri zjutraj v Gazi začelo veljati štiridnevno premirje, palestinski Hamas pa bo izpustil prve izraelske talce. Tako predvideva dogovor, ki sta ga strani sklenili po 25 dneh izraelske kopenske ofenzive ter 46 dneh bombardiranja Gaze v odgovor na Hamasov pokol več kot 1400 Izraelcev, večinoma civilistov, v začetku oktobra.

Ves svet je včeraj pozdravljal dogovor o premirju in osvoboditvi 50 talcev od skupno 240, ki jih Hamas zadržuje od 7. oktobra. Za osvoboditev še desetih talcev naj bi Izrael premirje podaljšal za 24 ur. Izrael bo na drugi strani iz zaporov izpustil 150 palestinskih žensk in mladoletnikov. Skupno je v zaporih okoli 7000 Palestincev, večinoma z Zahodnega brega. V Gazo pa naj bi prišlo več sto tovornjakov s humanitarno pomočjo.

Dogovor, ki so ga že pred desetimi dnevi sklenili v Katarju pogajalci Izraela in Hamasa ob pritiskih Katarja, ZDA in Egipta, je v noči s torka na sredo vendarle odobrila izraelska vlada, ki je dolgo dajala prednost uničenju Hamasa pred osvoboditvijo talcev.

Še včeraj ubitih 150 Palestincev

Gre za prvo premirje po 7. oktobru. Danes naj bi se torej končno prekinili neprestani siloviti izraelski napadi, ki so v Gazi zahtevali življenja že več kot 13.000 Palestincev, večinoma nedolžnih civilistov, tudi okoli 6000 otrok. Še včeraj je v izraelskih napadih iz zraka, kopnega in morja umrlo vsaj 150 Palestincev, več kot polovico v prvih jutranjih urah v osrednjem delu enklave, okoli 50 pa zatem v begunskem centru Džabalija na severu.

Štiridnevno premirje naj bi omogočilo prihod večje humanitarne pomoči, menda na 300 tovornjakih, in sicer hrane, vode, zdravil in goriva za agregate v bolnišnicah ter za vozila prve pomoči. To je nujno za dva milijona Palestincev iz Gaze, ki jim grozi, da bodo začeli množično umirati tudi zaradi epidemij, pomanjkanja hrane in vode. Premirje bi lahko izkoristili tudi za iskanje trupel pod ruševinami.

Pred enim tednom zavrnili enak dogovor

Izraelski premier Benjamin Netanjahu, ki je še pred enim tednom zavrnil povsem enak dogovor za premirje in izpustitev dela talcev, je včeraj ob oznanitvi premirja dejal: »Nadaljevali bomo vojno, dokler ne dosežemo svojih ciljev. To je, da uničimo Hamas, zagotovimo osvoboditev vseh talcev in preprečimo, da bi bila Gaza lahko grožnja za Izrael.« Dodal je še, da bo premirje omogočilo izraelski vojski, da se dobro »pripravi na nadaljevanje bojev«. Tudi Hamas trdi, da je po premirju pripravljen nadaljevati boj proti Izraelu.

A v turški vladi na primer upajo, da se s sedanjim začasnim premirjem končuje vojna. Kot meni Hugh Lovatt, raziskovalec pri Evropskem svetu za zunanje odnose, bi se morala zdaj EU skupaj z arabskimi državami in ZDA zavzeti za trajno premirje, izpustitev vseh izraelskih talcev in za to, da bi oblast v Gazi namesto Hamasa prevzele palestinske oblasti z Zahodnega brega, nato pa podpreti nastanek palestinske države.

Najprej bo sicer treba počakati, da se premirje sploh začne, in videti, ali bo zdržalo štiri dni. Ena od ovir je, da ima Hamas v rokah le del talcev in da se bo moral o izpustitvi nekaterih pogajati zlasti z Islamskih džihadom, ki je še bolj ekstremističen in ni pripravljen na popuščanje. Lažje bo s palestinskimi kriminalnimi skupinami, ki so pripravljene za denar izpustiti talce.

Izrael pod pritiskom

Nezaupanje med Izraelci in Palestinci je zelo veliko. Hamas je na primer pred več dnevi zahteval, naj Izrael pokaže svojo dobro voljo za dogovor s tem, da pošlje gorivo za agregate v bolnišnicah v Gazo, a Izrael tega ni storil, kar je zelo razjezilo Belo hišo. Ta je sicer zadovoljna, ker bodo med izpuščenimi tudi trije Američani.

Doma vse bolj nepriljubljeni Netanjahu je bil v zadnjih dneh pod vse večjim pritiskom domače javnosti in tudi ZDA, ki vsak mesec Izrael oskrbujejo z raketami za protizračno obrambo. Poleg tega ugled Izraela v svetu po več kot šestih tednih neprestanih napadov na civiliste v Gazi vsak dan pada. Zdi se, da premirje pride prav Izraelcem tudi zato, ker so boji proti Hamasu vse težji, saj v zadnjih dneh potekajo predvsem v ozkih ulicah mesta Gaze, ki je imelo pred vojno milijon prebivalcev. Menda pa se izraelska vojska ne boji, da bi premirje omogočilo Hamasu, da se reorganizira in na novo postavi svojo obrambo.