Ruski predsednik Vladimir Putin se je udeležil virtualnega vrha držav skupine G20, ki ga je sklicala predsedujoča Indija, in tam zavračal kritike na račun Moskve zaradi vojne v Ukrajini ter dejal, da je »treba premisliti, kako končati to tragedijo«, ki jo je sam sprožil z vojaškim napadom na zahodno sosedo 24. februarja lani. Putin je celo uporabil besedo »vojna«, čeprav spopadu v Rusiji uradno rečejo posebna vojaška operacija, za uporabo besede vojna pa je zagrožena kazen. Putin je še rekel, da Rusija ni nikoli zavračala pogovorov o miru, uradni Kijev pa pravi, da se ne bo pogovarjal z njim. Opazovalci pravijo, da je bil njegov nastop očitno namenjen mednarodni javnosti, da pa je bil opazno manj bojevit in bolj umirjen kot poprejšnji.

Brez Xija in Bidna

Putin je pred voditelji G20 nastopil prvič od začetka vojne. Sicer ne pred vsemi, saj nekaterih ni bilo, denimo ameriškega predsednika Joeja Bidna zaradi priprav na današnji največji ameriški družinski praznik zahvalni dan ter kitajskega Xi Jinpinga, ki se ni udeležil niti srečanja G20 v živo septembra, domnevno tudi zaradi rivalstva z Indijo. ZDA je tako virtualno zastopala finančna ministrica Janet Yellen, kitajsko pa premier Li Qiang.

Virtualni izredni vrh je bil zanimiv tudi zaradi udeležbe kanadskega premierja Justina Trudeauja. Prvič se je namreč pogovarjal z gostiteljem vrha, indijskim premierjem Narendro Modijem, odkar so se kmalu po septembrskem vrhu G20 zelo zaostrili odnosi med državama zaradi kanadskih obtožb o vpletenosti indijskih tajnih služb v junijski umor sikhovskega aktivista, sicer kanadskega državljana, na kanadskih tleh. Indija je trditve odločno zanikala, zaostrila odnose in Ottawi očitala preblago ravnanje s sikhi, ki zagovarjajo nastanek lastne države na indijskih tleh (Kanada ima največjo skupnost sikhov zunaj Indije). Pred današnjim vrhom je Indija sicer nekoliko otoplila odnose s Kanado in sporočila, da bo spet omogočala elektronske postopke za izdajanje vizumov kanadskim državljanom. Zato pa je Financial Times prav tudi poročal, da so ameriške oblasti preprečile indijski atentat na še enega sikhovskega separatista, in sicer v New Yorku. Proti najmanj enemu vpletenemu naj bi bila na ameriškem sodišču vložena obtožnica.

Člani skupine G20 so Argentina, Avstralija, Brazilija, Kanada, Kitajska, Francija, Nemčija, Indija, Indonezija, Italija, Japonska, Mehika, Rusija, Savdska Arabija, Južna Koreja, Južnoafriška republika, Turčija, ZDA, Združeno kraljestvo ter Evropska unija in Afriška unija. Naslednja predsedujoča bo Brazilija, ki od Indije žezlo prevzema decembra.