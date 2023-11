Osemnajstkratni slovenski državni odbojkarski prvaki v letošnji ligi prvakov sodijo med ekipe, ki so v njej zbrali največ nastopov. V njej igrajo že vse od sezone 2007/08, od takrat naprej pa so odbojkarji ACH Volleyja v ligi prvakov manjkali le dvakrat. Prvič v sezoni 2017/18, v tretjem krogu kvalifikacij jih je zaustavil Lokomotiv Novosibirsk, drugič pa predlani, ko je v njej igral takratni aktualni državni prvak Merkur Maribor.

Do največjega uspeha med najboljšimi evropskimi klubi so Ljubljančani prišli leta 2010, ko so se uvrstili na zaključni turnir v Lodžu, kjer jih je v polfinalu zaustavil prav njihov nocojšnji nasprotnik Itas Trentino. Italijani so to sezono drugič osvojili ligo prvakov, v takratni zasedbi slovenskih državnih prvakov pa je od zdajšnjih igralcev pod vodstvom Glenna Hoaga igral Alen Šket.

»Veseli smo, da začenjamo s tekmami tudi v ligi prvakov, kjer bomo poskušali prikazati svoj najboljši obraz in nasprotnikom, kar se da, otežiti delo. Imamo svoje načrte in verjamemo, da jih s pravo energijo in pristopom lahko uresničimo. Realno proti Italijanom in Poljakom nimamo prav veliko možnosti, svojo priložnost bomo iskali proti francoskemu Toursu,« je pred začetkom lige prvakov dejal Radovan Gačič, trener ljubljanskih odbojkarjev, podobno pa razmišlja tudi 30-letni bloker Matic Videčnik: »Trentino ima v svojih vrstah veliko odličnih odbojkarjev, med katerimi je tudi naš nekdanji soigralec Jan Kozamernik. Njihova kakovost je na najvišji ravni, vendar to ne pomeni, da v ligi prvakov nimamo svojih ciljev in načrtov. Želimo pokazati, da smo tudi mi lahko zelo neugodna ekipa, predvsem to velja za domače tekme, toda tudi v Trentu bomo iskali svojo priložnost, če bomo le prišli do nje.«

Kozamernik brez milosti do nekdanjega kluba

V sezoni, ko je Videčnik prišel v tivolsko dvorano, jo je zapustil Jan Kozamernik, ki je svojo prvo sezono v tujini začel prav v Trentu. Z njim se je takrat v ligi prvakov uvrstil v četrtfinale, nato pa je svojo kariero nadaljeval v Milanu in zadnji dve sezoni v Rzeszowu. »Vsekakor je bil zame žreb zelo zanimiv, kajti pomeril sem bom z dvema svojima nekdanjima ekipama, s prvo že v uvodnem krogu. Zanimivo bo igrati proti svojemu nekdanjemu klubu in se srečati s svojimi nekdanjimi soigralci, tudi z obema reprezentančnima soigralcema Janijem Kovačičem in Danijelom Konciljo. Težko je reči, kakšno so občutki, to bom videl, ko se bo tekma začela. Ne glede na to, da mi je ACH Volley še vedno pri srcu, do njega ne bom milosten,« se prihoda svoje nekdanje ekipe veseli dolgoletni slovenski reprezentant, ki je tudi razkril cilje svoje ekipe v ligi prvakov.

»Vanjo se resda podajamo z najvišjimi cilji, vendar si jih bomo postavljali sproti. Prvi bo, da se uvrstimo iz skupine v izločilne boje, nato pa želimo priti čim višje. V zadnjih treh sezonah Trentino samo lani ni igral v finalu, pred tem ga je obakrat premagal Kedzierzyn-Kozle, morda pa nam v tej sezoni uspe priti do konca,« je cilje trikratnih evropskih prvakov razkril 27-letni Ljubljančan.

Ob Kozamerniku ima trener Fabio Solo na voljo še celo vrsto odličnih odbojkarjev. Na blokerskem mestu je ob slovenskem reprezentantu še Srb Marko Podraščanin, na sprejemu sta italijanska reprezentanta Alessandro Michieletto in Daniele Lavia, organizator igre je še en italijanski reprezentant Riccardo Sbertoli, na mestu korektorja pa je nezaustavljiv Luksemburžan poljskega rodu Kamil Rychlicki.

Rekordno število slovenskih odbojkarjev v ligi prvakov

Prihodnjo sredo v Ljubljano prihaja ekipa iz Rzesowa, za katero četrto sezono igra Klemen Čebulj, ki je pred odhodom na Poljsko eno sezono igral za Trentino. Četrta ekipa v skupini B je aktualni francoski državni prvak, Tours, s katerim bodo Ljubljančani prvič igrali 13. decembra v dvorani Tivoli.

Ob Kozamerniku, Čebulju in seveda odbojkarji ACH Volleyja bodo v ligi prvakov od Slovencev igrali še Alen Pajenk in Tonček Štern, ki bosta z Olympiacosom igrala v skupini A, Sašo Štalekar bo z Berlinčani igral v skupini C, Urban Toman pa z romunskim Galatijem v skupini E. Naslov brani Kedzierzyn-Kozle, ki je v ligi prvakov zmagal trikrat zaporedoma, ob Trentinu pa bodo njegovi najresnejši tekmeci v sezoni, v kateri spet ne bo ruskih klubov, še lanski finalist Jazstrzebski, Piacenza in Civitanova.

Skupine lige prvakov Skupina A: Kedzierzyn-Kozle (Pol), Knack Roeselare (Bel), Olympiacos (Grč), Ziraat Bank Ankara (Tur), skupina B: ACH Volley (Slo), Asseco Resovia (Pol), Tours (Fra), Itas Trentino (Ita); skupina C: Berlin Recycling (Nem), Piacenza (Ita), Halbank Ankara (Tur), Benfica (Por), skupina D: Guaguas Las Palmas (Špa), Jastrzebski Wegiel (Pol), Jihostroj Češke Bujejovice (Češ), Lüneburg (Nem), skupina E: Arcada Galati (Rom), Civitanova (Ita), Grenyard Maaseik (Bel), Kvi Praga (Češ).