Signalizacijske table: 700.000 evrov vreden vmesnik nepotreben?

Dars trenutno z razpisom išče izvajalca, ki bo za predvidoma 720.000 evrov izdelal vmesnik, ki bo omogočil povezavo med novimi LED-tablami in Darsovo preostalo opremo. Toda vse več indicev kaže na to, da bi se na Darsu lahko temu strošku izognili. Na njihov razpis sta se namreč prijavila vsaj dva ponudnika, ki bi namestila take table, ki dokazano delujejo – brez vmesnika.