Finska bo zaprla skoraj vse mejne prehode z Rusijo

Finska bo zaprla vse mejne prehode z Rusijo, z izjemno enega, je danes izjavil finski premier Petteri Orpo in Moskvi ponovno očital, da migrante namerno usmerja proti meji. Mejni prehodi bodo zaprti od petka do 23. decembra. Finska pa je zaradi povečanega migracijskega pritiska za pomoč zaprosila evropsko agencijo za mejno in obalno stražo Frontex.