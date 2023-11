Tule pa je Mesec naletel na zanimiv oblastniški fenomen. Kot dolgoletni prvi koordinator in nasploh prvi obraz stranke Levica se je vseskozi (skupaj z drugimi člani) boril proti vojski, oborožitvi, vojnam in proti vsemu, kar orožje in vojaki prinašajo s seboj. Zdaj pa je moral slavnostno zastopati vrhovno oblast kot govornik na državni proslavi ob dnevu človeka, ki je imel ne samo naziv generala, ampak je svojčas tudi ustanovil (prvo slovensko) vojsko, s katero je v boju zasedal slovenska ozemlja ob severni meji. Sicer ne vemo, ali so Mescu ta govor spisali v Golobovem kabinetu in ga je samo prebral ali pa je bil njegovo avtorsko delo – a ne glede na to si lahko mislimo, kako se je počutil, ko je hvalil dosežke človeka, ki je predstavljal vse, proti čemur se je vodja Levice vedno boril. Ja, oblast je včasih res naporna reč. Človeka izmuči, ni kaj.