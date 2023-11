Štirje dnevi tišine in upanja

Po 47 dneh raketiranja, bombardiranja in uničevanja Gaze naj bi danes začela veljati prva prekinitev spopadov, ki jo je omogočil dogovor o izmenjavi talcev in palestinskih zapornikov. Tišina bo postala krhka dobrina, katere trajanje se bo vsaj z izraelskega zornega kota merilo z nadaljnjimi izpustitvami ugrabljenih talcev. Tišina vojskovanja bo skromna priložnost za žalovanje za ubitimi, iskanje pogrešanih, odkopavanje trupel izpod ruševin in njihov dostojni pokop. Najgosteje poseljenemu kraju na svetu naj bi uspelo vsaj štiri dni dihati brez grožnje, da lahko kadar koli in kjer koli v kogar koli prileti pametno vodeni izstrelek ali zašla raketa.