Izbrani izvajalec naj bi se glede na razpisno dokumentacijo obvezal vsa dela dokončati in potrdila o prevzemu pridobiti v 24 mesecih od uvedbe v delo. Gradbeno dovoljenje za osrednji del projekta nadgradnje ljubljanske železniške postaje je direkcija za infrastrukturo prejela oktobra.

Dela v tem segmentu enega največjih infrastrukturnih projektov v državi predvidevajo gradnjo novega nadhoda s postajno dvorano z dvigali, tekočimi stopnicami ter tekočimi trakovi za hitrejši prehod čez nadhod. Ta bo omogočal povezavo za pešce med centrom mesta in Bežigradom, natančneje z Masarykove do Vilharjeve ceste. V postajni dvorani so predvideni prostori za prodajo vozovnic, čakalnica za potnike, sanitarije ipd. Skupna bruto tlorisna površina predvidenih objektov nadhoda s postajno dvorano znaša 13.665 kvadratnih metrov. Ob tem so predvidene še nadgradnja tirne infrastrukture, prenova signalnovarnostnih naprav ter rekonstrukcija obstoječega podhoda z razširitvijo za kolesarje ter dostopi na severni in južni strani in gradnjo dvigal za dostop na perone iz podhoda. Predvidena je tudi nadgradnja peronske infrastrukture s prilagoditvami za gibalno ovirane osebe.

Izvedba del, če se ne bo zapletlo pri izboru izvajalca, je predvidena v obdobju od 2024 do 2026.