Realnost sodobnega časa in sodobnih poklicev so fleksibilne oblike dela, kot so delo na daljavo, svobodno razporejanje delovnega in prostega časa, prilagajanje družinskim in drugim življenjskim okoliščinam ... Realnost sodobnega časa so mladi, ki skupaj s prijatelji ustvarjajo in živijo svoje podjetniške startup zgodbe. Realnost Slovenije so družinska podjetja, v katerih je angažirana celotna družina brez natančno opredeljenega delovnega časa. Realnost so sodobne, robotizirane in digitalizirane tovarne ter čista proizvodnja. Realnost je tudi to, da so podjetja že sama ugotovila, da so zaposleni mnogo bolj ustvarjalni in produktivni, če se merijo rezultati dela, in ne minute prisotnosti. Stroga hierarhija s starimi kalupi organizacije dela pa je vedno bolj preživeta. Novi zakon delo in vodenje obravnava brez razumevanja sodobnega delovnega okolja ter delavca razume le kot nekoga, ki dela na gradbišču ali v umazani proizvodnji. x Nedeljski dnevnik