KTPP ugotavlja, da okoli PCL ne bo bistvenega povečanja zmogljivosti za osebni avtomobilski promet. KTPP polaga velike upe v napoved celovite prenove sheme avtobusnih linij Ljubljanskega potniškega prometa LPP, čeprav ne gre za del projekta PCL. V KTPP menijo, da bi po idealnem scenariju postajališče LPP na Masarykovi ulici lahko postalo glavna prestopna točka med linijami LPP, ker bo v bližini zgrajen južni terminal nove avtobusne postaje, na katerem se bodo ustavljali regionalni in primestni avtobusi. Zato je zelo pomembno opredeliti, kateri avtobusi bodo ustavljali na Masarykovi in kateri na Vilharjevi ulici. Oktobra se je različica projekta opazno spremenila na bolje za kolesarje, pešce in javni promet. Projekt je mogoče še izboljšati, pravi KTPP.

Širina Masarykove ulice in ob njej prodana zemljišča tujcem onemogočajo idealni scenarij glavne prestopne točke med linijami LPP. O poteku regionalnih, primestnih in mednarodnih avtobusnih linijah ni ničesar določenega. O izvozu in dovozu 3000 in več osebnih avtomobilov, o parkiranju taksistov ter kratkoročnem parkiranju osebnih avtomobilov za dovoz in odvoz potnikov ni bilo ničesar rečenega, in žal tudi ne o pretočnosti prometa po Fabianijevem obroču. Še pred izgradnjo PCL in zgradb na območju PCL so 23. 10. 2023 sredstva javnega obveščanja poročala o kolapsu v prometni konici. Obtičali so tudi mestni avtobusi. Kako bo med in po izgradnji PCL, se nikomur niti ne sanja. Skratka, članek opisuje popolni prometni kaos.

Presoja ministrstva za okolje, podnebje in energijo bi morala zajemati ne samo cestni promet, temveč tudi železniški promet, predvsem tovorni železniški promet z 231 vlakov dnevno skozi PCL v eno smer in prav toliko v drugo smer. 30. 12. 2022 je Luka Koper sporočila, da je koprsko pristanišče preseglo milijon kontejnerjev v enem letu, z novim ciljem dva milijona.

Res je, projekt ureditve cest, PCL in ljubljansko železniško vozlišče bi lahko še korenito izboljšali. Denimo. S poglobitvijo proge skozi PCL med avtobusnim obročem za železniški potniški promet in južno-vzhodno obvoznico za tovorni promet se združita severna in južna Ljubljana v enem nivoju; uvoz in izvoz ene same avtobusne postaje je iz Fabianijevega obroča z zadostnim številom postajališč in možnostjo širitve v bodoče; problem prestopa na LPP se reši s frekventnim krožnim prometom PCL–osrednja avtobusna postaja LPP na Slovenski cesti–Fabianijev obroč in vrnitev na PCL. Vse tegobe odpadejo, odpadejo tudi stroški gradnje nadvozov na Dunajski in Šmartinski cesti, stroški širitve Vilharjeve ceste, cenejša gradnja železniške postaje brez nepotrebne dvorane nad potniškimi in tovornimi tiri in nadaljnja uporaba zaščitenega 170 let starega postajnega poslopja, ponosa našega mesta.

Članek z dne 13. 11. 2023 skratka poroča o pripombah Koalicije za trajnostno prometno politiko (KTPP) na v oktobru 2023 popravljen predlog Mestne občine Ljubljana (MOL) ministrstvu za okolje, podnebje in energijo za izvedbo predhodnega postopka ureditve cest okoli potniškega centra (PCL). A MOL ne čaka na odgovor ministrstva in državni prostorski načrt (DPN), projektira in gradi in se norčuje iz zakonodaje in občanov, državljanov Slovenije in Evropske unije. Kajti Potniški center Ljubljana (PCL) in ljubljansko železniško vozlišče (LŽV) ni samo ljubljanski in slovenski, je tudi evropski projekt.

Peter Kerševan, u. d. i. a., Ljubljana Milan Kovač, u. d. i. a., Ljubljana