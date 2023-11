Proračunski načrti v znamenju poplav

Predlog odloka zvišuje zgornje meje dovoljenih odhodkov v letu 2023 za tri od štirih javnih blagajn: pokojninske in zdravstvene blagajne ter proračunov občin, ne pa tudi državnega proračuna.

Povečanje dovoljene zgornje meje porabe za lokalne enote države je Jazbec pojasnila s poplavami. »Predvsem so sredstva namenjena pokrivanju interventnih stroškov in omogočanju izvedbe nakazil predplačil,« je dejala. Dodatna sredstva za te namene so že prejele od države, ker pa ne bodo vsega denarja porabile do konca leta, bodo namesto izravnanih proračunov imele letos presežek v skupni višini 0,2 odstotka BDP.

Dodala je, da je bilo občinam do sredine novembra za sanacijo in odpravo posledic poplav izplačanih že več kot 420 milijonov evrov.Proračuna Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije ter Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije ostajata kljub zvišanju zgornje meje porabe za 50 oz. 90 milijonov evrov uravnotežena. Prvemu se sicer višji odhodki dopuščajo zaradi višje uskladitve pokojnin od predvidene, drugemu pa zaradi doseženih dogovorov o plačah in valorizacije cen zdravstvenih storitev.

Za državni proračun vlada manj kot dva meseca pred koncem leta ne predlaga sprememb, se pa zaradi zvišanja zgornje meje porabe preostalih treh javnih blagajn zvišuje zgornja meja celotnih javnofinančnih izdatkov za leto 2023. Ti bodo lahko znašali 30,5 milijarde evrov, javnofinančni primanjkljaj pa naj bi se konec leta ustavil pri 4,5 odstotka BDP.